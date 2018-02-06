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FETÖ'nün askeri okula yerleştirdiği belirtilen 5 ğrenciye gözaltı

Latif SANSÜR/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, 2011 yılında  FETÖ/PDY tarafından askeri okula yerleştirildiği ileri sürülen 5 öğrenci, gözaltına alındı

06 Şubat 2018 20:04

Latif SANSÜR/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, 2011 yılında  FETÖ/PDY tarafından askeri okula yerleştirildiği ileri sürülen 5 öğrenci, gözaltına alındı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında itirafçı olarak ifadesi alınan R.B.\'nin 2011-2013 yılları arasında Aydın ve ilçelerinde askeri okullara öğrenci yerleştirmek amaçlı çalışmalarda bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında, sözde \'ser doktor\' R.B.\'nin 2011 yılında FETÖ/PDY\'den aldığı talimatla askeri okullara öğrenci yerleştirdiği belirlendi. R.B. tarafından, 15 Temmuz 2016\'daki darbe girişiminin ardından kapatılan İzmir Maltepe Askeri Lisesi\'ne yerleştirildikleri belirlenen öğrenciler F.K., M.A.Y., M.E.K., Ş.D. ve U.G., evlerine Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlenip, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, ele geçirilen 14 cep telefonu, 48 CD, 13 av tüfeği fişeği, 5 dizüstü bilgisayar, 1 sustalı bıçak ve çok sayıda hafıza kartı, dijital fotoğraf makinesi, flaş belleğe incelenmek üzere el konuldu.

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