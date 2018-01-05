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'FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon; 62 gözaltı

Adreslerinde bulunamayan 8 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor

05 Ocak 2018 13:53

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 22 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 62'ye yükseldi.

Adreslerinde bulunamayan 8 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dün aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Konya merkezli 27 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 kişi gözaltına alınmıştı.

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