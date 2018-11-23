FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması' operasyonunda 17 tutuklama

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ merkezli 25 ilde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması \'askeri mahrem yapılanması\' operasyonunda gözaltına alınan 45 şüpheliden 17\'si tutuklanarak cezaevine konuldu.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü FETÖ\'nün TSK\'daki askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen aralarında görevde olan 20 subay ve 30 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkardı. Tekirdağ merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alındı.

14 ŞÜPHELİ ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İSTEDİ

Tekirdağ\'a getirilen şüphelilerden işlemlerinin tamamlanarak adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden, 17\'si tutuklandı, 3\'ü savcılıktan, 21\'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin başka bir soruşturma kapsamında başka bir şehre gönderildiği, 3 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. Şüphelilerden 14\'ünün etkinlik pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli halen aranıyor.



