FETÖ'nün 'Alevi yapılanması' davasında tahliye kararı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) \'Ege Üniversitesi\'ndeki yapılanması\'na yönelik soruşturma kapsamında açılan davada örgütün sözde \'Alevi yapılanması\' sorumlusu olduğu iddia edilen tutuklu sanık Ö.O., tahliye edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ\'ye yönelik 2016 yılının Kasım ayında operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında örgütün sözde \'Alevi yapılanması sorumlusu\' olduğu iddia edilen Ö.O. ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. N.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ö.O., tutuklanırken, N.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İzmir 13\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde Ö.O.\'ya \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\', tutuksuz yargılanan N.K.\'ye de \'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\' suçlamasıyla dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasına sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmaya katılan \'Ok\' kod adlı gizli tanık, Ö.O.\'nun kurucu başkanı olduğu Semah Alevi Bektaşi Derneği aracılığıyla örgüt elebaşı Fethullah Gülen\'in propagandasını yaparak, sempatizan toplandığını ileri sürüp, sanığın üniversiteye personel alımı ile bazı personelin işten çıkarılmasında etkin rolü olduğunu iddia etti. Ayrıca gizli tanık, Ö.O.\'nun, örgüt elebaşı Gülen\'i övdüğünü, onun kitaplarını hediye ederek, Alevileri etkilemeye çalıştığını söyledi.

Gizli tanıktan sonra dinlenen ve kendisinin de Alevi dedesi olduğunu belirten tanık A.İ.A., Ö.O.\'nun, Gülen\'i övücü bir sözüne rastlamadığını, ayrıca Alevi derneklerinin örgüte destek vermesinin mümkün olamayacağını belirtti. \'Şahin\' kod isimli gizli tanık ise sanık N.K.\'nin örgüte bağlı akademisyenleri işe aldırdığını ve onları kolladığını öne sürdü. Diğer tanık Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Selahattin Özel de örgüt ile federasyonun çatışan bir yapılanması olduğunu söyledi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullanmadığı tespit edilen Ö.O.\'nun tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.