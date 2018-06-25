FETÖ'nün ablasına gelen mailde 'Peygamber müjdesi' ifadeleri

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün \'sohbet ablası\' olduğu iddia edilen, \'ByLock\' kullancısı tutuklu Sibel Başaran hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Başaran\'ın 3 bin 509 kez \'ByLock\'a girdiği ve kendisine gönderilen ve örgüt lideri Fethullah Gülen\'den bahsedilen bir email\'de \"Cenabı Hakk\'a yalvarsak, kale kapıları gibi sonuna kadar rahmet kapılarının açıldığını görsek. İnanın buna çok az kaldı, belki 500 rüyada Peygamber Efendimizin müjdesi var\" ifadelerinin yer aldığı ortaya çıktı.

Samsun\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün kapatılan Canik Başarı Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Harun Başaran ve eşi örgütün öğrenci evlerinde \'sohbet ablası\' görevinde bulunan Sibel Başaran, 28 Mart Çarşamba günü İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi\'nde saklandıkları gaybubet evinde yakalarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Harun Başaran 31 Mart\'ta, eşi Sibel Başaran ise 30 Mart\'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sibel Başaran hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı\'na bağlı Terör Suçları Bürosu\'nca hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede Sibel Başaran\'ın \'Sbl05\' kullanıcı adıyla iki adet cep telefonundan \'ByLock\'a 3 bin 509 kez girdiği tespit edildi. Başaran\'ın iddianamesinde ayrıca \'ByLock\' haricinde \'Kakao Talk\' ve \'Ding Tone\' programlarını kullandığı, incelenen email içeriklerinden ise örgütte aktif görev aldığı, örgüt elebaşı Fettulah Gülen ve örgüt hakkında övücü e-maillerinde olduğu belirlendi.

Sibel Başaran hakkında hazırlanan ve Samsun 3\'ncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen ve \'silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek\' suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmasının istendiği iddianamede 2016 yılında mailine gelen bir postada örgüt lideri Fethullah Gülen\'den bahsedildiği belirlendi. Gelen mailde \"Dün gece ve sabahında HE\'nin canı çok sıkkındı. Yarım saat ancak sürdü ders ve odasına geçti. \'Cenabı Hakk\'a yalvarsak, kale kapıları gibi sonuna kadar rahmet kapılarının açıldığını görsek. İnanın buna çok az kaldı, belki 500 rüyada Peygamber Efendimizin müjdesi var\' dedi. Abiler, hocamızın bu emrini hep beraber çoluk çocuk uygulamaya koysak, bu çağrıya cevabı sevap versek derdine bir parça ortak olmuş oluruz\" denildiği tespit edildi.

Başaran\'ın ayrıca örgüt lideri Fethullah Gülen\'i tanımadığı, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediği ve hakkındaki suçlamaları da kabul etmediği öğrenildi.



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