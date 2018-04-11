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FETÖ'nün 4 'memur sorumlusu', Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'den Yunanistan'a kaçmak isteyen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı

11 Nisan 2018 15:08

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'den Yunanistan\'a kaçmak isteyen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalananların örgütün Amasya\'daki \'sözde\' memur sorumluları olduğu belirtildi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında arama kararı bulunan FETÖ/PDY üyelerinin İstanbul plakalı otomobille kente gelerek yasa dışı yollarla Yunanistan\'a kaçacağı ihbarını aldı. Jandarma ekipleri otomobili takibe alarak Edirne\'nin Yunanistan\'a sınır Doyuran köyü girişinde önlem aldı. Jandarma arka arkaya gelen iki otomobili köy girişinde durdurdu. Aramada, şüphelilere öncülük yaptığı yaptığı tespit edilen araçtaki O.Y. ve U.Ö., gözaltına aldı. İkinci otomobilde ise haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan FETÖ üyeleri M.Ç. (37), eşi A.Ç.(31) ile S.S. (36) ve E.S.(36), gözaltına alındı. Bu 4 şüphelinin örgütün Amasya\'daki \'sözde\' memur sorumluları olduğu belirtildi. FETÖ şüphelileri ile onları yardım eden 2 kişinin, jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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