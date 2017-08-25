FETÖ'nün "Mülkiye yapılanması" davasında 2. gün sona erdi

Ümit TÜRK/İstanbul, (DHA)- FETÖ\'nün mülkiye yapılanması davasında aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın\'ın da bulunduğu 14\'ü tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada 13 sanığın savunması tamamlandı. Mahkeme duruşmayı yarına erteledi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ\'nün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturmada tutuklanarak haklarında \"Anayasyı ihlal\", \"Hükümeti devirmeye teşebbüs\" ve \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış hapis cezası ile, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" ve \"Terörizmin finansmanının önlenmesi kanununa muhalefet\" suçlarından da 7,5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep edilen Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın\'ın da arasında bulunduğu 14\'ü tutuklu 15 eski vali ve kaymakamın yargılanmasında ikinci gün sona erdi.

Dün 7 sanığın savunması tamamlanırken bugün de 6 sanık savunmalarını tamamladı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binada görülen duruşmanın bugünkü oturumunda, Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mürteza Balcı, Eski Artvin ve Hakkari Valisi Necmettin Kalkan, Eski Rize ve Çorum Valisi Nurullah Çakır, Eski Pendik Kaymakamı Osman Tunç ile Eski Mülkiye Başmüffettişi ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Genel Sekreteri Yılmaz Kurt savunmasını tamamladı.

Haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar, tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, Eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan\'ın savunmasını ve taleplerin alınması amacıyla duruşmayı yarına erteledi.

Davanın dünkü ilk duruşmasında da Eski İstanbul Emniyet müdürü Hüseyin Çapkın, eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal, eski Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır, eski Muğla Valisi Fatih Şahin, eski Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan, eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat ve eski İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir savunma yapmıştı.

