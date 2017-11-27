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FETÖ'nün "BM Terör Listesi"ne alınması için dilekçe verdi

  Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Müşir Deliduman, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşısı Fetullah Gülen'in ve FETÖ/PDY terör örgütünün Birleşmiş Milletler (BM) tarafından terör örgütü ilan edilmesi talebinde bulundu

27 Kasım 2017 16:11

 

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Barosu\'na kayıtlı avukat Müşir Deliduman, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşısı Fetullah Gülen\'in ve FETÖ/PDY terör örgütünün Birleşmiş Milletler (BM) tarafından terör örgütü ilan edilmesi talebinde bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na dilekçe veren avukat Müşir Deliduman, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşısı Fetulah Gülen ve örgütünün, \"Uluslararası Terör Örgütü\" listesine alınması için girişimde bulunulmasını talep etti. Başsavcılığa sunulan dilekçede, BM\'nin bir örgütün uluslararası terörist bir örgüt kabul edilmesi için uluslararası boyuta ulaşması gerekliliğine vurgu yapıldığı, FETÖ\'nün de uluslararası alanda örgütlendiğinin açık olduğu ve bu tanıma uyduğu belirtildi. FETÖ\'nün ulusal mevzuatta da tescillendiğine dikkat çekilen dilekçede, Milli Güvenlik Kurulu kararlarında, soruşturma ve kovuşturma sonrası verilen yargı kararlarında da FETÖ\'nün terörist bir örgüt olduğunun altı çizildiği kaydedildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin de finansmanının önlenmesi açısından bu yapının sözleşmelere taraf ülkelerdeki faaliyetlerini sonlandırması ve mal varlıklarının dondurulması talebinin bulunduğu hatırlatılan dilekçede, \"FETÖ terör örgütü, insanlığa ait birçok değeri kullanarak örgütlenmiş ve gücünü insanlığa karşı suçlar işleyerek dışa vurmuştur. Nitekim 15 Temmuz 2016 akşamı hava, deniz kara nakil ve askeri araçları kaçırarak silahlı darbe girişiminde bulunmuşlardır. Bu darbe girişimi kendiliğinden gelişmemiş planlı ve sistemlidir. Emir ve talimatları şifreli ve kriptolu bilgiler kapsamında yurtdışında bulunan örgütün elebaşı tarafından aldıkları ortaya çıkmıştır\" denildi.

Dilekçede, \"Uluslararası birçok anlaşma ve normu ihlal eden küresel bir örgüt olan FETÖ\'nün BM ve diğer uluslararası kurumlar tarafından küresel bir terör örgütü olarak kabul edilip tescil edilerek terör örgütleri listesine alınması için gerekli girişimlerde bulunulmasını, örgüt elebaşısı ve yönetici kadrosu hakkında da soruşturma yapılması talep olunur\" ifadesinde bulunuldu.   

 

 

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