FETÖ'nün 2 numaralı isminin oğlu tutuklandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve FETÖ\'nün 2 numaralı ismi olduğu belirtilen Mustafa Özcan\'ın oğlu Enes Özcan\'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri 16 Ekim\'de İstanbul\'un çeşitli ilçelerinde FETÖ operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında FETÖ\'nün 2 numaralı ismi olduğu belirtilen Mustafa Özcan\'ın oğlu Enes Özcan\'ı ve FETÖ\'nün Kolombiya sorumlusu olduğu kaydedilen Mahmut Eyüp Günel\'in kardeşi Mehmet Akif Günel\'in de aralarında bulunduğu 7 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin \'Bylock\' kullanıcısı olduğu ileri sürüldü. Şüphelilerin, örgütün aranan kişilerini saklamakta kullanılan \'Gaybubet evleri\' olarak adlandırılan güvenli evlerinde gözaltına alındığı kaydedildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyet\'teki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edildi. Mehmet Akif Günel ve Enes Özcan\'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



BABASINI \'BAŞYÜCELER ŞURASI BAŞKANI\' DİYE KAYDETMİŞ

TEM ekipleri şüphelilerin cep telefonları ve dijital verilerini incelemeye yolladı. Ekipler yaptıkları siber incelemede gözaltına alınan Enes Özcan\'ın, babası Mustafa Özcan\'ı telefonuna \"Başyüceler Şurası Başkanı\" olarak kaydettiğini tespit etti.

RÜYA TABİRLERİ YAPIYOR

FETÖ\'nün kapatılan okullarında fizik öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilen Enes Özcan\'ın Orta Asya\'dan getirilen öğrencilerinin, barınma ihtiyaçları ve eğitim işlerini organize ettiği belirlendi. TEM ekipleri, Özcan\'ın ayrıca tutuklu FETÖ üyelerinin rüyalarını tabir eden ve yayan kişi olduğu ileri sürdü.