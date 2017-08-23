FETÖ’den yargılanan kadın eski emniyet amirine tahliye

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA’nın Gürsu İlçesi’nde, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası aralarında Gürsu İlçe Emniyet Amiri Kadriye Kaçar\'ın da bulunduğu 2\'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Çıktığı son duruşmada, üç bayramdır cezaevinde bulunduğunu çocuklarının ve ailesinin perişan olduğunu belirten Kadriye Kaçar tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti Kaçar\'ı tahliye ederken, diğer tutuklu sanık Murat Celebi\'nin tututluluk halinin devamına karar verdi.

Bursa\'da, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Emniyet Müdür Yardımcısının tüm birimlere yaptığı, \'Olay yerlerinde bulunan ekiplerimiz. Askerin yapacağı hareketlere karşı direnilecek, silah teslim edilmeyecek. Talimatımıza uyulacak\' telsiz anonsunu duyan Merkez Gürsu İlçesi Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Emniyet Amiri Kadriye Kaçar (36), Komiser Ergün Şimşek (45) ile polisler Murat Çelebi (42) ve Bayram Kara (42) iddiaya göre, askerlerin gelmesi halinde, silahlarını teslim etme kararı aldı.

Darbe girişiminin başarısız olmasından sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevi polis memurlarının şikayeti üzerine aralarında Emniyet Amiri Kadriye Kaçar\'ın da bulunduğu 4 polis gözaltına alındı. Savunmalarından sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3\'ü tutuklanırken, Bayram Kara ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Yargılama devam ederken tutuklu sanıklardan Komiser Ergun Şimşek de tahliye edildi

Haklarında, Bursa 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesinde \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\' suçundan ömür boyu, \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\'tan ise 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar Kadriye Kaçar, Murat Çelebi ve tutuksuz sanıklar Ergün Şimşek ile Bayram Kara\'nın yargılanmasına devam edildi.

Sanıkların suçlamaları kabul etmediği duruşmada Kadriye Kaçar, ifadesinde meslekten ihraç edildiğini belirtip, \"Üç bayramdır cezaevindeyim. Çocuklarım dışarda mağdur. Suçsuzum, tahliyemi istiyorum\" dedi.

Tanıkların dinlenmesi ile devam eden duruşma sonrası mahkeme heyeti, 403 gündür Yenişehir Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kadriye Kaçar’ı, yurtdışı yasağı ile adli kontrol şartıyla tahliye ederken, Murat Çelebi’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN CEZA ALMIŞTI

Bu arada Kadriye Kaçar ile Bayram Kara, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla geçen ocak ayında yargılandığı Bursa 26\'ncı Asliye Ceza Mahkemesinnde önce 10\'ar ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme daha sonra hükmün geri bırakılmasına karar vermişti.

FOTOĞRAFLI