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Yaşam

'FETÖ'den yargılanan iş adamına 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası

İş adamı Verep, 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden ise beraat etti

15 Şubat 2018 20:03

Kastamonu'da, 'FETÖ' yönelik soruşturma kapsamında yargılanan iş adamı Abdulkadir Verep, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 2 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Verep, 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden ise beraat etti.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Cumhurbaşkanına hakaret", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuksuz yargılanan iş adamı Abdulkadir Verep ile avukatı katıldı.

Verep, savunmasında, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığı, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 2 yıl 4 ay, evindeki aramada mermilerin bulunması nedeniyle de 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan ise beraat etti.

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