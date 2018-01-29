FETÖ'den yargılanan iş adamı Tuna'ya, 1 yıl 10 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan iş adamı İsmail Tuna\'ya, \'Silahlı Terör Örgütü\' üyeliği suçundan 1 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Ceza hükmün açıklanmasının geriye bırakılması şartıyla ertelendi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, iş adamları, Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu ile örgütün sözde ‘İl imamı’ Sıtkı Baş’ın da aralarında yer aldığı 68 işadamı hakkında hazırlanan 771 sayfalık iddianameli davanın 23 Ekim’de görülen son duruşmasında mahkeme heyeti bazı sanıkların dosyalarının ayrılarak tek tek yargılanmasına karar verildi.

Tefrik edilen dosya sonrası tutuksuz sanık İsmail Tuna, tek dosyada yargılandı. İsmail Tuna, verdiği ifadesinde “17-25 olaylarına kadar örgütle olan irtibatımı anlattım. Bu tarihten sonra hiçbir bağım kalmadı. GESİAD ile yapılan gezilerde daha önce planlanmıştı. Uçak biletleri daha önce alınmıştı. Ben örgüte dair bildiğim her şeyi anlattım” diye kendini savundu.

Mahkeme heyeti, İsmail Tuna\'nın örgütün çözülmesine yönelik vermiş olduğu beyanlar ve polisteki ifadesinden dolayı etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartıyla 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.