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FETÖ'den yargılanan eski vali yardımcısı tutuklandı

Salih ÜÇTEPE/ ADANA, (DHA)- ADANA'da FETÖ/PDY terör örgütüne üye olduğu suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan eski Adana Vali Yardımcısı Ahmet Beyoğlu, 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddiasıyla tutuklandı

18 Ekim 2017 18:27

Salih ÜÇTEPE/ ADANA, (DHA)- ADANA\'da FETÖ/PDY terör örgütüne üye olduğu suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan eski Adana Vali Yardımcısı Ahmet Beyoğlu, \'ByLock\' kullanıcısı olduğu iddiasıyla tutuklandı.
Ahmet Beyoğlu, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra meslekten ihraç edildi. Beyoğlu, hakkında terör örgütü üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 11\'inci Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. Hazırlanan iddianamede ise  Beyoğlu\'nun eşine 1994 yılında yazdığı mektupta, terör örgütü lideri Fetullah Gülen\'in bazı kitaplarında geçen sözleri ile örgüt mensuplarına yüklediği yükümlülükler ve ödevlerin bulunduğu bildirildi.
BYLOCK ÇIKINCA TUTUKLANDI
Celse arasında adli kontrol şartıyla tahliye edilen Ahmet Beyoğlu\'nun bugün yargılanmasına devam edildi. Savunmalarından suçlamayı kabul etmeyen Beyoğlu, Bylock kullanmadığını belirterek, \"Ben telefonuma Bylock yüklemedim ve kullanmadım. Raporlarda yanlışlık olabilir. Kayıtların tekrar incelenmesini istiyorum\" diye savunma yaptı.
Mahkeme heyeti, bu gelişme üzerine Ahmet Beyoğlu\'nun tutuklanmasına karar verdi. Beyoğlu, duruşma çıkışı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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