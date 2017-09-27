FETÖ'den yargılanan eski Vali Harput'un yurt dışı ve yurt içi gezileri incelenecek

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bursa eski Valisi Şahabettin Harput\'un da aralarında bulunduğu 28\'si tutuklu, 60 sanığın yargılanmasına bugün de devam edildi. Tutuksuz yargılanan işadamları 17-25 Aralık öncesi Fethullah Gülen’in sohbetlerine katıldıklarını ve Orhangazi Üniversitesi’ne bağış yaptıklarını itiraf etti. Tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, eski vali Şahabettin Harput’un yurt içi ve yurt dışına çıkışları ile ilgili bilgilerin İçişleri Bakanlığı’na sorulmasına istedi.

Darbe girişiminin ardından geçen yıl 17 Ağustos\'ta Ankara\'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput ile 27’si tutuklu, 60 sanığın 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, Şahabettin Harput rahatsızlığı nedeniyle yine katılmadı.

Bugünkü duruşmada, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte finansal destek sağlamak\" suçlamasıyla 10 ile 20 yıl arasında değişen hapis cezası istenen tutuksuz sanıklardan İşadamı Feridun Kahraman, mahkemede verdiği ifadesinde Uludağ Vakfı’na 300 bin lira bağışta bulunduğunu söyleyerek, “Bağışı Bursamızın eğitimi ve Bursa’ya üniversite kazandırmak için yaptım. Fethullah Gülen ile telefon görüşmesi yapmadım. Amerika\'ya Cansun Sarıyıldız ve Ömer Kurt ile birlikte gittim” diye konuştu.

\'200 BİN LİRA BAĞIŞTA BULUNDUM\'

Sanıklardan Emin Akça ise, 17-25 Aralık\'a kadar, devlet tarafından cemaat bilinen yapının toplantılarına katıldığını ve Orhangazi Üniversitesi’ne 200 bin lira bağıştı bulunduğuru söyledi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 gün süren duruşmanın ardından tutuksuz sanıkların avukatları adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti. Savcı mütalaasında adli kontrol hükümlerinin kaldırılmamasını, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların adli kontrol tedbirleri arasında bulunan karakola giderek imza tedbirlerinin kaldırılmasına, Mehmet Benli ile Sait Usul’un tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti eski vali Şahabettin Harput’un yurt içi ve yurt dışına çıkışları ile ilgili bilgilerin İçişleri Bakanlığı’na sorulmasına karar verdi. Duruşma 9 Ocak 2018 tarihine ertelendi.

FOTOĞRAFLI