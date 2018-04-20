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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ'den yargılanan eski Saadet Partisi İl Başkanı beraat etti

Kayseri eski SP İl Başkanı Akkaş, tutuksuz yargılanıyordu

20 Nisan 2018 19:46

Kayseri’de, 'FETÖ' soruşturması kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Saadet Partisi(SP) eski İl Başkanı avukat Mustafa Akkaş, delil yetersizliğinden beraat etti. 

2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Mustafa Akkaş hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen Saadet Partisi eski İl Başkanı Akkaş, beraatini istedi. 'FETÖ' davasına kardeşinin avukatı olarak başladığını ifade eden Akkaş, “Bu davaya kardeşimin avukatı olarak başladım. Sonra ikimiz de sanık olduk. Keşke kendimi size anlatabilseydim. Allah, milletimize böyle bir olayı bir daha göstermesin. Beraatimi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanık Mustafa Akkaş’ın beraatlerine karar verdi.(DHA)

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