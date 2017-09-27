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FETÖ'den yargılanan eski il başkanı: Çok pişmanlık duyuyorum (2)

KTO BAŞKANI MAHMUT HİÇYILMAZ:  SUÇLAMALARI KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİL 70 sanıklı FETÖ davasının öğle sonraki bölümünde savunma yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, kendine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi

27 Eylül 2017 21:09

KTO BAŞKANI MAHMUT HİÇYILMAZ:  SUÇLAMALARI KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİL
70 sanıklı FETÖ davasının öğle sonraki bölümünde savunma yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, kendine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme salonunda yaklaşık 1 saat savunma yapan Hiçyılmaz, \"Tarafıma terör örgütü desteği ile seçimi kazandığım iddiaları ile başlamak istiyorum. 2009 yılında KTO başkanı aday olduğumda önceki yönetimin  listeleri seçimden 3 gün önce vermesi nedeniyle  o seçimi kaybettim. 2012 yılındaki seçime ise gençlik yıllarımdan beri arkadaşım olan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve dönemin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin destekleri ile aday oldum. Adaylık sürecimle ilgili GESİAD dışında MÜSİAD, TÜMSİAD, HASİAD ve diğer SİAD ve iş adamı sivil toplum kuruluşları destek vereceğini söyledi. Adaylığıma açıklamama kısa bir zaman kalan GESİAD önce  kendi listeleriyle seçime  tek başlarına girecekleri seçimi kazanma şanslarının olmaması üzerine yanımda olarak bana destek vereceklerini istemeye istemeye belirttiler. Adaylığımın uygun olduğunu  AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Kozaklı’da partililer ile yaptıkları toplantıda uygun gördüklerini söyledi. Herhangi bir FETÖ yapılanması ile birlikte olduğum iddiaları asılsızdır. Bu konuda  polise  giderek şahsımı şikayet eden meclis üyesi beni FETÖ’ya bağlı bir dernekten emir aldığımı göstermeye çalışmıştır. Bu kesinlikle doğru değildir. KHK ile kapatılan GESİAD’a hiçbir şekilde üyeliğim yoktur. Önünden dahi geçmedim\" dedi.
Hakkında FETÖ’cü olduğu ve mütevelli heyetinde yer aldığına dair tanık beyanlarının ifadesine de açıklama getiren Hiçyılmaz, \"Yaptıklarımız hayal  dahi edemeyenler bana kumpas kurmaya çalışarak örgüt ile alakalı bir kişi olduğumu iddia ettiler. Belaltı olarak yürütülen bu çalışmalarda da başarısız oldular. KTO’nun temizlik ihalesini FETÖ’cü firmaya verdiğim iddiaları yanlış ve çarpıtılmıştır. KTO temizlik ihalelerini yapar ve birçok firma bu ihalelere katılır. 2012 yılında PAR firmasında olan temizlik ihalesi sözleşmesi sona  erince 2013’ün 9 ayında yapılan yeni ihalede yeterliliği bulunan ve seçimde en uygun fiyatı veren firma olan Nezahat Temizlik A.Ş ile 1 yıl çalışmıştır. Diğer yıl ihaleyi başka firma kazanmıştır. 2013 yılında temizlik ihalesini alan bu firma, FETÖ’cü değildi. Benim bu firmaya destek olma gibi durumum olsa diğer yıllarda da aynı firma ile devam ederdim. Hakkımda iftirada bulunan eski KTO çalışanın beyanları ise tamamen uydurmadır. Ülkücü olduğu için işten atıldığı asılsızdır. Konu ile ilgili işe dönüş amacıyla açtığı davayı kaybetmiştir. Sonrasında 2007-2010 yılında gazetede Gülen Cemaati hakkında köşe yazdığı için çıkarıldığını söylemiştir. Hiçbir şekilde köşe yazısı yazmamıştır\" diye konuştu.
Cumhurbaşkanına hakaret etmesinin mümkün olmadığının altını çizen KTO Başkanı Hiçyılmaz savunmasını şöyle sürdürdü:
\"Ben, Kayseri’de 2001 yılında AK Parti’nin kurucularındanım. Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye kazandırdıklarını her platformda söyleyen birisiyim. Alo 155’e yapılan böyle ihbar yapanın ihbarı doğru değildir. 2016 yılında Cumhurbaşkanın takdir ve teşekkürlerine mazhar olan birisiyim. FETÖ’nün 2014 yılında sonra çeşitli yerlerde geniş iş adamlarının katıldığı toplantılarının hiçbirine katılmadım. Yapılan tüm mesnetsiz ifadeler tarafıma yapılan kumpastır. Ben 15 Temmuz gecesi birçok Ak Partilinin dahi tereddüt ettiği biz zamanda demokrasiye ve milli iradeye olan güvenimi açıklayıp, darbeye karşı olduğumu deklare ettim. Hiçbir oluşumun milli iradeye müdahalesinin doğru olmadığını beyan ettim.\"
Mahkeme heyeti duruşmanın yarın devam edeceğini belirterek bugünkü duruşmayı sonlandırdı.

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