FETÖ'den yargılanan eski il başkanı: Çok pişmanlık duyuyorum

YASİN DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de aralarında AK Parti eski İl Başkanı Ömer Dengiz ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz\'ın bulunduğu 17\'si tutuklu 53\'ü tutuksuz 70 sanığın yargılandığı davanın ikinci gününde savnmaların alınmasına devam edildi. Ak Parti eski İl Başkanı Ömer Dengiz, geçmiş dönemde bu yapıyla birlikte olmaktan çok pişmanlık duyduğunu söyledi.

FETÖ/PDY soruşturma kapsamında aralarında Ömer Dengiz ve çok sayıda işadamının bulunduğu 17’si tutuklu 53’ü tutuksuz işadamı yargılandığı davanın ikinci günü, tutuksuz sanıkların savunması ile devam etti. Davanın ikinci gününde Ekrem Horozoğlu, Tuğba Kıranatlıoğlu, Mevlüt Yoldaş, Mesut Haskahveci, Mehmet Kıranatlıoğlu, Hacı Ali Küçükşahin, Recep İmre, Rıfat Yelkenoğlu, Handan Kilci ve Ak Parti Eski İl Başkanı Ömer Dengiz savunma yaptı.

Kanun hükmünde kararname ile kapatılan GESİAD\'ın Yönetim Kurulu yedek üyeliği, örgütün Eğitim ve Sağlık yapılanmasında etkin kişi olduğu, hakkında tanık edenlerin beyanları, evinde ele geçirilen çok sayıda 1 dolar ve örgütsel dokümanlar nedeniyle silahlı terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla yargılanan eski il başkanı Ömer Dengiz savunmasında, şöyle konuştu:

\"2001-2008 yılına kadar görev aldığım olayları polise ve savcılığa anlattım. Ben hiç kimseye himmet vermedim. Himmet de toplamadım. Cemaat oturmalarına katıldığım doğrudur. Katılmadığım bir GESİAD toplantısında gıyabımda yapılan bir seçimle başkan olduğum bana söylendi. Cemaat oturmalarına katıldım. Bu sohbet toplantılarında öğrencilere yardım için sadaka adı altında para toplanırdı. Kurban bağışında bulunmuş olabilirim. Ancak, bağış kurbanların yurt dışında kesilmesine karşı düşüncedeyim. 32 senelik esnaf hayatımda kendi alacağını isteyemeyen biri olarak burs talep etmem mümkün değildir. defa 2004 yılında oturmalara dahil oldum. Çok sık, düzenli gidemezsem katılmaya çalışırdım. Cemaat toplantıları Pazartesi oluyordu. 2008 yılına kadar oturmalara gittim. 2008\'den sonra para durumlarının kurban hususlarının ortaya çıkması, kurban konusunda fikir ayrılığına düşmemiz nedeniyle soğudum. 2008 yılının sonlarında doğru oturmalardan koptum ve GESİAD\'dan istifa ettim. Dershane olaylarına kadar GESAİD üyeliğim vardı. İddianamede beni yedek üye yazmışlar ancak, ben 13-14 ay GESİAD\'ın başkanlığını yaptım.\"

KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi\'ne yurt binası yaptırdığını söyleyen Dengiz savunmasını şöyle sürdürdü:

\"Melikşah Üniversitesi\'ne kız yurdu yaptırdım. Bu durum saklı ve gizli bir şey değildir. \'Belediye bşkanlarımız ve milletvekillerimizin katıldığı Melikşah Üniversitesi temel atma töreni var, katılmamız gerekiyor\' dediler. \'Bilgimiz yok\' denmesine rağmen \'Sen de gel\' dediler. 2011 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı, yapmış olduğu konuşmada bir yurt için hayırsever aradıklarını söyledi. \'Bir yurdu Ömer bey üstlensin\' dediler. \'Hesaplarıma kitaplarıma bakayım\' dedim. Melikşah Mütevelli heyeti başkanı Memduh Boydak bey aradı. Benimle görüşmeye Memduh Boydak, Reşit Özkanca ve bir iki kişi daha vardı. O dönem öğrenci yurdunu yaptık.\"

17-25 ten 2 ay sonra Ankara\'da yapılan İl Başkanları toplantısında Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmalara açıklık getiren Dengiz, \"17-25 Aralık\'tan 2 ay sonra Ankara\'da Cumhurbaşkanımızın yaptığı il başkanları toplantısında \'Bugünü milat kabul ediyoruz. Bundan öncesini yok sayıyoruz, bundan sonra destek olursa suç olacaktır\' dedi. Kayseri\'ye döndüğümde muhasebecimi yurt ödemeleri konusunda kaç ay ödeme kaldığını sordum. Kalan borcu ödemedim\" diye konuştu.

Eski İl Özel İdare Genel Sekreteri Mustafa Atsız\'a baskı yapmadığı söyleyen Dengiz, \"Görevden alınmasının benimle alakası yok. Neden görevden alındığını dönemin valisine sorması gerekir. Özel İdare\'de başkanlık sistemi olduğunu bu iddianameyi okuyunca öğrendim. Bizim İl Özel İdarede meclis başkanımız grubumuz var. Sayın Atsız, sanırım ismimi karıştırmış. Ben, 3 vali ile çalıştım. Hiçbir atama konusunda dahilim olmamıştır\" dedi.

\'DÜĞÜNDE ATILAN DOLARLAR\'

AK Parti Eski İl Başkanı Ömer Dengiz, evinde bulunan çok sayıda 1 dolar ve Fethullah Gülen\'e ait kitaplarla ilgili, \"Evimde ele geçen 1 dolarlar, çocuklarımın düğünde atılan paralardır. Tutuklandıktan sonra haberim oldu. Kitaplar ise nereden geldiğini bilmediğim ancak kütüphanem içinde çıkan hiç kapağı açılmamış kitaplardır. O dönem bu yapıyla olduğumdan dolayı çok pişmanlık duyuyorum\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların dinlenmesine öğleden sonra devam edileceğini açıklayarak öğle arası verdi.

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