'FETÖ'den yargılanan eski futbolcuya tahliye

15 Temmuz sonrası ‘FETÖ’ üyeliğinden yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz, tahliye oldu.

15 Temmuz Darbe Girişimi'nden sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'FETÖ'nün 'futbol yapılanması'na yönelik açılan davanın sanıkları eski futbolcular İsmail Demiriz, Uğur Tütüneker, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar kadar hapis cezası istemiyle ilk kez hâkim karşısına çıkmıştı.

Arif Erdem firari

Başlatılan soruşturma kapsamında eski futbolcu İsmail Demiriz tutuklanmış, Uğur Tütüneker ise adli kontrol talebi ile serbest bırakılmıştı. Demiriz ve Tütüneker hâkim karşısına çıktı.

Eski Galatasaraylı futbolcu Arif Erdem hakkında ise soruşturma aşamasında bulunamadığı için yakalama kararı çıkarılmıştı.

"Dini sohbetlere katılmaya başladım"

Duruşmada ilk olarak savunma yapan tutuklu sanık İsmail Demiriz 1990 yılında Galatasaray Kulübü’nde futbol oynamaya başladığını söyledi. "Her futbolcu gibi benim de kötü ve düzensiz hayatım vardı" diyen Demiriz, "Müslüman bir insan olarak dini öğrenmek istiyordum. Bu amaçla dini yayınlar okumaya başladım. 1997-1998 yılları arasında dini sohbetlere katılmaya başladım" dedi.

"Gülen, 1991 yılında tanıştım"

1991 yılında Fetullah Gülen ile tanıştığını söyleyen Demiriz, sonrasında da dini hareket olarak düşündüğü sohbetlere devam ettiğini söyledi. Katıldığı sohbetlerde 'sorumluluk' düzeyinde bir görevi olmadığını söyleyen Demiriz, "Yapının gayrimeşru amacından haberim olmadı. Ben bu hareketin devletin içerisinde gizli olarak karşılaştığından habersizdim" dedi.

"17-25 Aralık'tan sonra irtibatımı kestim"

Gülen cemaatiyle "gönül bağının 2013 yılına kadar devam ettiğini" söyleyen Demiriz, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarından sonra yapıyla irtibatını kestiğini söyledi.

"Futbolcu arkadaşlarla sohbetlere katıldığımız oluyordu"

Futbolcu olduğu için futbol camiasından insanların çevresinde olduğunu söyleyen Demiriz, "Dolayısıyla zaman zaman futbolcu arkadaşlarla da sohbetlere katıldığımız oluyordu" dedi.

"1 dolarlar hatıra"

Demiriz mahkeme başkanının sorusu üzerine evinde bulunan 1 dolarların da hatıra olarak saklanan paralar olduğunu söyledi.

Gülen'den hediye gömlek

Mahkeme başkanının evdeki aramalar sırasında bulunan gömleği sorması üzerine ise Demiriz, "2013 yılında Fethullah Gülen'e yaptığımız ziyaret sırasında gelen herkese hediye veriliyordu. Bana da o zaman vermişti" dedi.

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarından sonra Bank Asya’ya kesinlikle para yatırmadığını söyleyen Demiriz, ByLock ve benzeri özel bir yazılım programı da kullanmadığını söyledi.

"Okan Buruk ile bir kez sohbette karşılaştım"

Soru üzerine futbolcu Okan Buruk ile sohbete gitmediğini ancak bir sohbette Buruk ile karşılaştığını söyledi. Mahkeme Başkanı’nın, “Herhangi bir para yardımında bulundunuz mu?” sorusuna, Demiriz, “Hayır. Bulunmadım” şeklinde cevap verince, mahkeme başkanı, “Parası olan insanları pek es geçmezler. Şaşırdım yani” dedi. Demiriz ise, “Bunu onlara sorun” dedi.

Tütüneker: Gülen ile 1998 yılında tanıştım

İsmail Demiriz’in ardından tutuksuz sanık Uğur Tütüneker savunmasını yaptı. Tütüneker savunmasında, 1985-1995 yılları arasında Galatasaray’da futbol oynadığını söyledi. 1993 yılında Fetullah Gülen cemaati ile tanıştığını söyleyen Tütüneker, “1998 yılına kadar zaman zaman sohbetlere katılıyordum. 98 yılında antrenörlüğe başlayınca cemaat ile bağım tamamen koptu. Cemaate gidip gelme amacım da dini öğrenmekti” dedi.

"Soruşturma olduğunu duyunca Türkiye'ye döndüm"

Gülen cemaatinin gayriresmi amaçlarını ya da faaliyetlerini bilmediğini söyleyen Tütüneker, “İsmimin bu soruşturmalarda geçtiğini duyunca İsviçre’de antrenörlük yaptığım takımdan ayrılarak hemen Türkiye’ye döndüm” dedi.

Arif Erdem hakkında yakalama kararına devam

Alınan beyanların ardından görüşü sorulan duruşma savcısı tutuklu sanık İsmail Demiriz'in tahliyesine karar verilmesini talep etti. Talebin ardından kısa bir ara veren mahkeme aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme tutuklu sanık İsmail Demiriz'in tahliyesine karar verdi.

Arif Erdem hakkındaki yakalama kararının da devamına karar verildi.