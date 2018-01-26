FETÖ'den yargılanan eski emniyet müdürüne hapis cezası

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanıp, hakkında dava açılan eski dördüncü sınıf emniyet müdürü Haşim Cankurtaran, \'Silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL kapsamında kanun hükmünde kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve örgüt üyeliğinden tutuklanan dördüncü sınıf emniyet müdürü Haşim Cankurtaran hakkında, \'Silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Haşim Cankurtaran ve avukatı katıldı. Savcı mütalaasında, sanık Cankurtaran’ın örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock ile 3 bin 887 kez bağlantı kurduğunu ve kendisine, örgüte bağlı kişiler için verilen ‘A5’ kodunun verildiğini belirtti. Ayrıca örgütün çözülmesi için itirafçı olan bir emniyet müdürünün verdiği ifadede Cankurtaran’ın örgütün toplantılarına katıldığını belirterek, \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Cankurtaran ise kendisine iftira atıldığını öne sürdü, suçlamaları ve ‘Mahrem imam\' operasyonunda ele geçirilen belgeleri kabul etmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, Cankurtaran’ı, bulunduğu konumu, suçun işleniş şeklini ve kastın yoğunluğunu göz önünde bulundurarak, 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında arttırılarak 9 yıl 9 aya çıkarıldı.