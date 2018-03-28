FETÖ'den yargılanan eski emniyet amirine 12,5 yıl hapis cezası

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Gürsu ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası aralarında Gürsu İlçe Emniyet Amiri Kadriye Kaçar\'ın da bulunduğu tutuksuz 4 sanığın \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\' suçundan yargılanmasına 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Bugün yapılan duruşma sonunda Kadriye Kaçar ile Komiser Ergün Şimşek 12 şer yıl 6 şar ay, polis memuru Murat Çelebi ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılırken tutuksuz yargılanan Şimşek ile Çelebi\'nin tutuklanmalarına karar verildi. Mahkeme aynı davada yargılanan ve evraklarında eksiklik olduğu belirtilen Bayram Kara\'nın dosyasını ise ayırdı.

Bursa\'da, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Emniyet Müdür Yardımcısı\'nın tüm birimlere yaptığı, \'Olay yerlerinde bulunan ekiplerimiz. Askerin yapacağı hareketlere karşı direnilecek, silah teslim edilmeyecek. Talimatımıza uyulacak\' telsiz anonsunu duyan Merkez Gürsu İlçesi Emniyet Müdürlüğü\'nde görev yapan Emniyet Amiri Kadriye Kaçar (36), Komiser Ergün Şimşek (45) ile polisler Murat Çelebi (42) ve Bayram Kara (42) iddiaya göre, askerlerin gelmesi halinde, silahlarını teslim etme kararı aldı.

Darbe girişiminin başarısız olmasından sonra görevi polis memurlarının şikayeti üzerine aralarında Emniyet Amiri Kadriye Kaçar\'ın da bulunduğu 4 polis gözaltına alındı. Savunmalarından sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3\'ü tutuklanırken, Bayram Kara ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yargılama devam ederken tutuklu sanıklar da tahliye edildi.

Haklarında, Bursa 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesinde \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\' suçundan ömür boyu, \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\'tan ise 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar Kadriye Kaçar, Murat Çelebi ve tutuksuz sanıklar Ergün Şimşek ile Bayram Kara\'nın karar aşamasına gelen yargılamalarına devam edildi. Yapılan duruşmada hazır bulunan sanıklar yöneltilen suçlamaları bir kez daha kabul etmediler. Karar aşamasına gelen yargılama sonunda mahkeme heyeti, \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\' suçundan, Kadriye Kaçar ile Komiser Ergün Şimşek\'e 12 şer yıl 6 şar ay, polis memuru Murat Çelebi\'ye ise 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Ergün Şimşek ile Murat Çelebi\'nin tutuklanmasına karar veren mahkeme heyeti aynı davada yargılanan Bayram Kara\'nın dosyasını ise evraklarında eksiklik olduğu için ayrılmasına karar verdi.

CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN CEZA ALMIŞTI

Kadriye Kaçar ile Bayram Kara, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla geçen ocak ayında yargılandığı Bursa 26\'ncı Asliye Ceza Mahkemesi\'nde 10\'ar ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme daha sonra hükmün geri bırakılmasına karar vermişti.

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