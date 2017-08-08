'FETÖ'den yargılanan eski EDOK Komutanı İyidil, hastaneye kaldırıldı

15 Temmuz darbe girişime ilişkin eski EDOK komutanlarının yargılandığı davanın bir numaralı sanığı Metin İyidil, hastaneye kaldırıldı.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 7 kişinin yargılandığı davada bugün, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski korgeneral Metin İyidil'in savunma yapması bekleniyordu.



Ancak İyidil, şekere bağlı yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle tutuklu bulunduğu Kırıkkale F Tipi Cezaevi'nden Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.



İyidil, dünkü duruşmada mahkeme huzurunda savunma yapma talebinde bulunmuştu. Bu talebi değerlendiren mahkeme, sanık İyidil'in tutuklu bulunduğu Kırıkkale F Tipi Cezaevi'nden Ankara Adliyesi'ne getirilmesini kararlaştırmıştı.



Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, İyidil'in rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, tedavisi devam ettiği için duruşmaya katılmayacağını bildirdi.



Duruşmanın dünkü bölümünde, sanık korgeneral Abdullah Barutcu ile sanık tuğgeneraller Mehmet Topçu ve Lütfü İhsan Yanıkoğlu savunma yapmıştı.