'FETÖ'den yargılanan Bekir İrtegün: Emre Belözoğlu'nun evinde sohbete katıldım

'Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) futbol yapılanmasına yönelik 2'si tutuklu 6 eski futbolcu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Eski futbolcular Bekir İrtegün, Ersin Güreler, İsmail Şengül, Ömer Çatkıç, Uğur Boral ve Zafer Biryol'un "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 19 sayfalık iddianame kabul edildi. Eski futbolcular önümüzdeki günlerde 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

İrtegün: Bylock'tan soruşturma olacağını düşünmedim

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre; Bekir İrtegün, ifadesinde Bylock programının FETÖ tarafından kullanıldığını ve kendisinde de yüklü olduğu anladığında hakkında soruşturma olmayacağını düşündüğünü belirterek, “Bylock programından bana Ali Şener tarafından gönderilen mesajlar dini içerikli olduğu ve herhangi bir suç unsuru olmadığı için hakkımda soruşturma yürütüleceğini düşünmemiştim” dedi.

"Emre Belözoğlu'nun evinde sohbete katıldım"

Sohbetlerin genelde örgüte ait okullarda olduğunu anlatan İrtegün, birkaç kez ise sohbetin şu an Medipol Başakşehir’de forma giyen Emre Belözoğlu’nun evinde yapıldığını anlattı.

"Sohbetlere Tuncay Şanlı ve Gökhan Gönül de gelirdi"

Şüpheli Uğur Boral ise verdiği ifadede Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra Ali Şenel isimli kişinin sohbetlerine katıldığını ve bu sohbetlere takım arkadaşları Tuncay Şanlı, Serdar Kulbilge, Kerim Zengin, Bekir İrtegün, Emre Belözoğlu, Orhan Şam, Gökhan Gönül’le birlikte katıldığını anlattı.

İddianamede şüphelilerin verdiği isimler hakkında işlem yapılıp yapılmadığı belirtilmezken, firari Ali Şenel ve Erhan Erkoç hakkındaki soruşturma ise devam ediyor. Eski milli futbolcuların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.