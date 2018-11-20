FETÖ'den yargılanan astsubay: Himmet ve evlilik vaadiyle soruları verdiler

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan Jandarma Astsubay Faruk G.’nin yargılanmasına başlandı. Tutuksuz sanık Faruk G., mahkemedeki ifadesinde, himmet ve evlilik vaadiyle astsubaylık sınav sorularını kendisine verdiklerini söyledi.​

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya \'silahlı terör örgütü üyesi olduğu\' iddiasıyla tutuksuz yargılanan Jandarma Astsubay Faruk G., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Faruk G., mahkemedeki ifadesinde şunları söyledi:

\"Bir gün adını hatırlamadığım biri, beni bir yere götürdü. Maaşımızın beşte birini himmet vermemiz, istedikleri kişiyle evlenmemiz ve istedikleri yere tayin istememiz konusunda yemin ettirdikten sonra soruları vereceklerini söyledi. Aynı zamanda bu görüşmeyi ve soruları aldığımızı söylemememiz konusunda da yemin aldılar. Ardından bize 120 sorunun yaklaşık 80\'ini gösterdiler. Şıkları ezberlememizi istediler. Ben o dönem hem Kara Kuvvetleri hem de jandarma sınavına hazırlanıyordum. Hangi sınavın soruları olduğunu söylemediler, ama sınava girince jandarma astsubaylık sınavı soruları olduğunu anladım. 2016 Haziran ayında Hakkari\'ye tayinim çıktığı için Kastamonu\'daki görevimden ilişiğimi kestim. Hakkari\'ye gitmek için önce Van\'a gitmemiz gerekiyordu. Adını hatırlamadığım bir kişi, Kastamonu\'da benimle görüşüp Van\'da 14 Temmuz\'da AVM önünde benimle irtibata geçecek kişiyi söyledi. Bu kişiyle ne zaman, nasıl buluşacağımı bana bildirdi. \'İrtibat numarası yok mu?\' diye sordum. Bana, \'O seni bulur\' diyerek vermedi. Bu örgütten kopmak istiyordum. Bunun iyi bir fırsat olduğunu düşünerek buluşma yerine gitmedim. Beni bir daha da arayan olmadı.”

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri tarihe erteledi.