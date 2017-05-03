'FETÖ'den yargılanan 52 askere tahliye kararı

Sakarya'da, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliği'ni işgal etmek isteyen askerlerin yargılandığı davada 52 asker için tahliye kararı çıktı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliği'ni etmek isteyen askerlerle ilgili Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 220'si asker 224 kişi yargılanıyor.

Fethullah Gülen ve 'FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" olduğu öne sürülen Adil Öksüz'ün de yargılandığı davaya sanık avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti kararını açıklayarak, yargılanan 138 askerden 52'sinin adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine, 86'sının da tutukluluğunun devamına karar verdi.