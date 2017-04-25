T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

‘FETÖ'den yargılanan 32 er, tahliye oldu

Jandarma Genel Komutanlığı'nda yaşanan olaylara ilişkin soruşturmada tahliye kararı çıktı

25 Nisan 2017 00:28

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nda yaşanan olaylara ilişkin soruşturmada 32 erin tahliyesi kararlaştırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ender Coşkun, Jandarma Genel Komutanlığı'nda yaşanan olaylara ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 32 erin tahliyesini talep etti.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen savcı Coşkun, darbe girişiminde yer almadığı tespit edilen erler için nöbetçi sulh ceza hakimliğine başvurdu.

Talebi değerlendiren hakimlik, erlerin tahliyesine karar verdi.

Tahliye edilen erlerin darbe girişimi sırasında 28. Mekanize Piyade Tugayı'ndan zırhlı araçlarla Jandarma Genel Komutanlığına gelen grubun içinde yer aldığı öğrenildi.

ETİKETLER

fetöjandarma genel komutanlığıtahliyefetöer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24