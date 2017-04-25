‘FETÖ'den yargılanan 32 er, tahliye oldu

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nda yaşanan olaylara ilişkin soruşturmada 32 erin tahliyesi kararlaştırıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ender Coşkun, Jandarma Genel Komutanlığı'nda yaşanan olaylara ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 32 erin tahliyesini talep etti.
Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen savcı Coşkun, darbe girişiminde yer almadığı tespit edilen erler için nöbetçi sulh ceza hakimliğine başvurdu.
Talebi değerlendiren hakimlik, erlerin tahliyesine karar verdi.
Tahliye edilen erlerin darbe girişimi sırasında 28. Mekanize Piyade Tugayı'ndan zırhlı araçlarla Jandarma Genel Komutanlığına gelen grubun içinde yer aldığı öğrenildi.