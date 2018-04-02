"FETÖ'den tutuklu rahibin, ABD'nin özel uçağı ile Türkiye'den çıkarılması sürpriz olmasın"

Sözcü yazarı Zeynep Gürcanlı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan Andrew Brunson'la ilgili olarak "Önümüzdeki dönemde Brunson'un mahkeme tarafından bir şekilde tahliye edilmesinin ardından, bu kez ABD'nin özel uçağıyla Türkiye'den çıkarılması kimse için sürpriz olmasın" iddiasını ileri sürdü.

Brunson hakkında "terör örgütlerine destek verdiği" iddiasıyla müebbet hapis cezası istenmişti.

Zeynep Gürcanlı'nın "ABD ile papaz pazarlığı" başlığıyla yayımlanan (2 Nisan 2018) yazısı şöyle:

Tüm göstergeler, Washington ile Ankara arasında başlayan diyalog süreci, Amerika senatörlerin son anda Türkiye'ye yönelik yaptırımlardan vazgeçmeleri tek bir şeyi işaret ediyor:

Daha önce Almanya ile yaşanan gazeteci Deniz Yücel pazarlığının bir benzeri, şimdi de ABD ile Papaz Brunson için yaşanıyor. Almanya'nın Türkiye'ye yönelik sessiz sedasız AB içinde koyduğu ekonomik yaptırımları kaldırması karşılığında -Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'ye kredilerinin Alman vetosuyla önce durdurulup sonra açılması gibi- Deniz Yücel davası devam ederken mahkeme tarafından tahliye edilmiş ve Alman hükümetinin tuttuğu özel uçak ile birkaç saat içinde Türkiye'den çıkarılmıştı.

Önümüzdeki dönemde Brunson'un mahkeme tarafından bir şekilde tahliye edilmesinin ardından, bu kez ABD'nin özel uçağı ile Türkiye'den çıkarılması kimse için sürpriz olmasın…

Washington'da geçen hafta, Türk kamuoyuna pek yansımayan, ancak Türkiye ile doğrudan ilgili kritik gelişmeler oldu.

İlk gelişme ekonomi alanında…

İki ülke savunma-havacılık şirketlerinin ağırlıklı katılımıyla her yıl Washington'da, bahar aylarında bir Türkiye konferansı düzenlenir.

Ancak evsahipliğini American Turkish Council (ATC) ve Türk Amerikan İş Konseyi'nin (TAİK) ortaklaşa yaptıkları konferans, bu yıl ertelendi. Ertelenme gerekçesi ise “katılım düşüklüğü” olarak açıklandı.

Daha öncekilerine hem Türk, hem de Amerikan tarafından en az birkaç bakanın, TSK'nın ve Amerikan ordusunun tepe isimlerinin katıldığı konferansa bu yıl “rağbet” olmaması, iki ülke arasındaki sadece ekonomik değil, siyasi ilişkilerin de “alarm verdiğini” ortaya koydu.

İkinci gelişme ise daha vahim…

ABD Kongresi'nde, devlet bütçesinde bile anlaşamayan Demokrat ve Cumhuriyetçiler, Türk yetkililerle “yaptırım” konusunda görüş birliğine varmış durumda. O kadar ki, Türk üst düzey yetkililerine “ABD'ye giriş izni verilmemesi” konusunda, Cumhuriyetçi ve Demokrat iki senatörün ortak imzacı olduğu bir kanun önerisi hazırlandı.

Öneri, ABD Federal harcama bütçesi kanununa eklendi.

Ancak araya Amerikan Dışişleri girdi, Cumhuriyetçi Oklahoma Senatörü Paul Lankford ile Demokrat New Hampshire Senatörü Jeanne Shaheen'in ortak imzayla sundukları, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına ilişkin madde son anda kanun tasarısından çıkarıldı.

Senatörler, daha sonra yaptıkları açıklamalarda, “Türkiye'de tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarının salıverilmesi için diplomasiye biraz daha zaman tanımak istedikleri”mesajlarını verdiler.

Türkiye'de tutuklu Amerikan vatandaşları arasında öne çıkan isim, Papaz Andrew Brunson. Yaklaşık 1.5 yıldır hapiste olan Brunson hakkında FETÖ ve PKK terör örgütlerine destek vermekten müebbet hapis cezası istenmişti.

Tüm göstergeler, Washington ile Ankara arasında başlayan diyalog süreci, Amerika senatörlerin son anda Türkiye'ye yönelik yaptırımlardan vazgeçmeleri tek bir şeyi işaret ediyor:

Daha önce Almanya ile yaşanan gazeteci Deniz Yücel pazarlığının bir benzeri, şimdi de ABD ile Papaz Brunson için yaşanıyor. Almanya'nın Türkiye'ye yönelik sessiz sedasız AB içinde koyduğu ekonomik yaptırımları kaldırması karşılığında -Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'ye kredilerinin Alman vetosuyla önce durdurulup sonra açılması gibi- Deniz Yücel davası devam ederken mahkeme tarafından tahliye edilmiş ve Alman hükümetinin tuttuğu özel uçak ile birkaç saat içinde Türkiye'den çıkarılmıştı.

Önümüzdeki dönemde Brunson'un mahkeme tarafından bir şekilde tahliye edilmesinin ardından, bu kez ABD'nin özel uçağı ile Türkiye'den çıkarılması kimse için sürpriz olmasın…