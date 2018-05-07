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'FETÖ'den tutuklu iş adamı 3 AKP'li vekilin ismini verdi

İsmi verilen 3 milletvekili ve eski Merkez Valisi Hüseyin Avni Coş hakkında işlem yapılmadığı kaydedildi

07 Mayıs 2018 13:18

'FETÖ’ye finansal destek sağlamak suçundan tutuklu bulunan , 'Orkide Yağları'nın eski sahibi Ahmet Küçükbay etkin pişmanlıktan faydalanmak için FETÖ ile irtibatlı olduğunu iddia ettiği 84 kişinin adını polise ve savcılığa verdi. Küçükbay'ın ifadelerinde, biri eski üç AKP'li milletvekili ile Merkez Valisi Hüseyin Avni Coş'un da adı geçtiği belirtildi. 

Sözcü'den Kemal Elibol'un haberinde,  bu 4 isim için işlem yapılmadığı kaydedildi. Haberde, İzmir Emniyeti'nin 11 Ocak'ta 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği 40 sayfalık raporda Küçükbay'ın örgütün toplantılarını anlattığı ifadeler yer aldı:

“Bu toplantılara o dönemde cemaatin İzmir sorumlusu olarak bilinen Bekir Baz gelirdi. 2010'dan 2013'e kadar Mövenpick Otel'de haftanın her salı günü yapılan toplantılara benimle birlikte; Rıza Akça, Necip Kalkan gibi 20-25 kişi katılırdı. Hatta 2-3 sefer Telekom Bölge Müdürü Y.Y. bu salı toplantılarına katılırdı. Ayrıca, Ramazan aylarında gruptaki iş adamları ile Bekir Baz ve yardımcılarının bulunduğu yerde bürokratlardan İzmir eski Valisi Cahit Kıraç, Aydın eski Valisi Hüseyin Avni Coş, Manisa eski Valisi Celalettin Güvenç, İzmir eski başsavcılarından Celal Kocabaş'ın geldiğini hatırlıyorum. 2012'de Necip Kalkan'ın Bayraklı Seyir Tepe'de bulunan restoranda düzenlediği yemekli toplantıya Bekir Baz, Zafer Dokan, Hikmet Alcan katıldı. Aynı yıl çiftliğimdeki iftara Cahit Kıraç, Hüseyin Avni Coş ve Celalettin Güvenç katıldı."

Küçükbay, 15 Temmuz'dan sonra yayını durdurulan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçen Kanal 35 adlı televizyon kanalını o dönem AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Tekelioğlu'nun telkinleri ile kurduğunu iddia etti. 24. dönemde AK Parti'den vekil olan Tekelioğlu aynı zamanda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eniştesi.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Faruk Öztürk'ün imzasıyla Küçükbay'ın ifadesinde adı geçen kişiler hakkında yapılan işlemlere ilişkin mahkemeye gönderilen raporda, AKP İzmir milletvekilleri Necip Kalkan ve Celalettin Güvenç için, “Halen vekil olduklarından dolayı haklarında araştırma yapılmamıştır” denildi.

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