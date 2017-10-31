'FETÖ'den tutuklu eski polis müdürü: Ben de mağdurum

Denizli'de 'FETÖ' soruşturması kapsamında örgütün Emniyet Müdürlüğü yapılanmasına yönelik 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan ve 11'i tutuklu 24 sanığın yargılandığı davada tutuklu eski Denizli İl Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Ulutaş, kendisinin de 'FETÖ' mağduru olduğunu söyledi.

14 sayfalık savunma hazırladı

Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün başlayan duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar ve tutuklu yakınları katıldı. Duruşmada, sanıkların kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından iddianame okundu. Mahkemede ilk savunmasını Denizli İl Emniyet Müdür Yardımcısıyken Diyarbakır'a atanan ve daha sonra emekli edilen tutuklu İsmail Ulutaş yaptı. Kendisine 14 sayfalık yazılı savunma hazırlayan Ulutaş, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Meslek hayatım boyunca örgütle irtibat veya herhangi bir bağlantım olmadı. Darbe girişimini evimde televizyondan öğrendim. O sırada görevde olsaydım, darbecilere karşı koyar mücadele ederdim. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla demokrasi nöbetlerine katıldım.

FETÖ'yü 15 Temmuz'da öğrendim

Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün başlayan duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar ve tutuklu yakınları katıldı. Duruşmada, sanıkların kimlik tespitlerinin yapılmasının

Ben de FETÖ mağduruyum. FETÖ/PDY'yi 15 Temmuz hain darbe girişimi ile öğrendim. Bize daha önce örgütle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Görev yaptığım dönemde hukuka uygun hareket ettim, yasal olmayan hiçbir şey yapmadım, hukukun üstünlüğü için çalıştım. 15 Temmuz darbe girişimine kadar bu örgütten haberdar olmayan, aldatılanlar olduğu gibi ben de o zaman bilgi sahibi oldum. Genel olarak hazırlanan bir iddianamedir, iddia edilenler iftiradır, kesin kanıt yoktur. Kimden emir almışım, ne zaman hangi faaliyette bulunmuşum belli değil" dedi.

"Bilseydim bakmazdım"

Ulutaş, 'FETÖ'nün internetteki haber portallarına girmesiyle ilgili suçlandığını da belirterek, "Örgüte ait haber portalları olduğunu bilseydim bunlara bakmazdım. Görev alanımla ilgili alınacak tedbirler için açık haber kaynaklarını takip maksadıyla sitelere baktım. Bunlara bakarak gelişmeler hakkında kentteki güvenlik önlemlerini alıyordum" dedi. Telefonuna ByLock indirmediğini ve kullanmadığını da savunmasında söyleyen Ulutaş, "Benim iradem dışında Bylock indirilmiş olabilir. Diyarbakır'da interneti ortak kullanıyorduk. İl Emniyet Müdür Yardımcısı olduğum için telefonumu şoförüme veya korumalarıma veriyordum, sık sık memurlar değişiyordu. Benim aleyhimde olan birisi böyle bir şey yapmış olabilir, ben bunları yapanların bulunmasını istiyorum" dedi.