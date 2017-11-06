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FETÖ'den tutuklu eski komutan GATA'da öldü

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, 15 Temmuz darbe girişimine karıştığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan eski tugay komutanı tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) yaşamını yitirdi

06 Kasım 2017 15:33

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da, 15 Temmuz darbe girişimine karıştığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan eski tugay komutanı tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde (GATA) yaşamını yitirdi.
Darbe girişimine karıştığı iddiasıyla 19 Temmuz 2016\'da gözaltına alınıp tutuklanan Manisa 1. Piyade Eğitim Tugayı eski komutanı tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan, Ankara\'da tedavi gördüğü GATA\'da, solunum yetmezliği ve sindirim sistemi sorunu nedeniyle hayatını kaybetti. Arslan\'ın ölüm haberini sosyal medya üzerinden CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer duyurdu.
Tutukluluğunun 259 gününü cezaevinde geçiren, ardından GATA\'da ise 219 gün tedavi gören Arslan hakkındaki iddianamenin henüz hazırlanmadığını belirten CHP\'li Biçer, bu durumu eleştirdi. Arslan\'ın strese bağlı sindirim sistemi bozukluğu nedeniyle mide ve bağırsağının bir kısmının alındığını, 3 ay yoğun bakımda kaldığını dile getiren Biçer, \"Burada önemli olan 478 gündür tutuklu bulunan birinin hala iddianamesinin yazılmamasıdır. Yavuz Ekrem Arslan ne ile suçlandığını bilmeden vefat etti\" dedi. Arslan\'ın cenazesinin, bugün öğlende, Ankara Karşıya Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı\'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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