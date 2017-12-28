FETÖ'den tutuklu eski kaymakam: Allah'tan korkmasam intihar ederdim

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 aydır tutuklu bulunan Aksu eski kaymakamı Süleyman Erdoğan, duruşmada, \"Allah inancım olmasa çoktan kafayı kırar intihar ederdim\" dedi.

Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya avukatıyla katılan Aksu eski kaymakamı Süleyman Erdoğan, 7 sayfalık savunmasında, hiçbir suçlamayı kabul etmedi. Ne FETÖ/PDY ne başka bir örgütle bağı olduğunu söyleyen Süleyman Erdoğan, \"26 yıl devlete hizmet ettim. Ben Antalya\'ya gelmeden önce emekli olmayı düşünüyordum. Ancak İstanbul\'dayken devlet büyüklerim FETÖ/PDY ile mücadelede bana da ihtiyaçları olduğunu söyledi. Ayrıca, beni vali yapacaklarını söylediler. Emekli olmayı beklerken, başıma bu işler geldi. Bana vaatlerde bulunup, şimdi bana sahip çıkmayanlara da sitem etmek istemiyorum. Kahrımdan ölesim geliyor. Allah\'tan korkmasam intihar ederdim\" diye konuştu.

Tutuklanmasının kendisinde şok etkisi yarattığını sözlerine ekleyen Süleyman Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Görev yaptığım her yerde devletime, milletime hizmet için herkesle görüşmem oldu. STK\'lar, cemaatler beni davet ettiklerinde gittim. Ancak hiçbir zaman FETÖ/PDY\'ye çıkar sağlamadım. Sözcü Gazetesi Ensar Vakfı\'nda çekilen fotoğrafımı gösterip eleştirdi. Bazıları beni aşırı MHP\'li, bazıları AKP\'li olarak gördü. HADEP\'liler bile beni aşırı MHP militanı olarak hedef aldı. Ahmet Taner Kışlalı ve Türkan Saylan\'ı övdüğüm için bana komünist dediler. Beraber yiyip içtiğim MİT müdürü bile bana Hizbullahçı dedi. Bana ateist bile dediler. Tarafsızlığım nedeniyle kimseye yaranamadım. Kimsenin de adamı olmadım.\"

5 aydır tutuklu olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Benim evime geldiğini söyleyen Hakan Bayraktaroğlu\'nu tanımıyorum. Kendisi evime gelmemiştir. Ülkeden kaçmayacağım. Hakkımı, hukukumu sonuna kadar arayacağım. Allah inancım olmasa çoktan kafayı kırar intihar ederdim. Sağlığımı götürdüler. Yüzde 30 işitme kaybım var. Karaciğerimde sıkıntı var. Beni ve ailemi daha fazla mağdur etmeyin. Tahliyemi, beraatımı istiyorum\" diye konuştu.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Mehmet Akif Üniversitesi\'nde görevliyken ihraç edilen ve örgütün Akdeniz ile Ege bölgesindeki kaymakamlardan sorumlu mülkiye imamı olduğu iddia edilen Hakan Bayraktaroğlu da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Süleyman Erdoğan ile Aksu kaymakamıyken makamında bir kez görüştüklerini söyleyen Bayraktaroğlu, emniyetteki ifadesini kabul etmediğini söyledi. 2015 yılının sonbaharında Süleyman Erdoğan\'ın makamına gittiğini kaydeden Hakan Bayraktaroğlu, \"Bu kişinin FETÖ bağlantısı ile ilgili bilgim yoktur. Ben emniyette 15 gün kaldım. Belirli aralıklarla ifademi aldılar. Süleyman Erdoğan\'ın evine gitmedim\" dedi.

Mahkeme heyeti, Süleyman Erdoğan\'ın tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.

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