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FETÖ’den tutuklu eski dekan tahliye edildi

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle tutuklanan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi eski Dekanı Prof

07 Aralık 2017 19:51

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle tutuklanan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Ahmet Adem Tekinay tahliye edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İKÇÜ\'deki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, polisin geçen ağustos ayında yaptığı operasyonda İKÇÜ Su Ürünleri Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Ahmet Adem Tekinay ve eşi eski İKÇÜ Şube Müdürü Gülhan Tekinay gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski dekan Tekinay tutuklanırken, eşi Gülhan Tekinay ise serbest bırakıldı. Tekinay çifti hakkında ‘Silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İzmir 13\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Ahmet Adem Tekinay ile eşi Gülhan Tekinay ve avukatı katıldı. Sanık Gülhan Tekinay; duyuma ve zanna göre suçlamalar yapıldığını, ByLock kullanmadığını, polis bir babanın vatan ve millet sevgisiyle yetiştirdiği kızı olduğunu söyledi.
Mahkeme başkanı, Gülhan Tekinay’ın savunmasının ardından tanık H.K.’yı dinledi.  H.K., kendilerine Ahmet Adem Tekinay\'ın ‘paralelci’ olduğu için dekanlığının engellendiği bilgisinin geldiğini belirtti. Tanık S.E. ise, Ahmet Adem Tekinay\'ın FETÖ\'cü olduğuna ilişkin doğrudan bir şahitliği olmadığını, ancak örgütle bağlantısı olduğuna dair fakültede dedikodular olduğunu söyledi.
Tanıkların ardından savunmasını yapan tutuklu sanık Ahmet Adem Tekinay ise üniversitedeki FETÖ yapılanmasını geç fark ettiğini, örgütün İKÇÜ\'deki yapılanması hakkında bilgi verebileceğini ve üniversitede hala görevde olan FETÖ\'cüler olduğunu iddia etti.
Mahkeme heyeti, üniversitede hala görevde olduğunu iddia ettiği FETÖ\'cülerin isimlerini ve haklarında bildiklerini iletmesi için bir ay süre verdiği Tekinay\'ın tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

 

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