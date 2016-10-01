'FETÖ'den tutuklu 'askeri casusluk' davasının bilirkişisi: Mağdurlar bizi korkuttu, kaçayım dedim

İzmir’deki ‘askeri casusluk’ adıyla bilinen askeri gizli bilgi ve belge bulundurma davasının bilirkişisi Yarbay Hüseyin Polatçı'nın 16 Temmuz günü sınırda yakalandığı ortaya çıktı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Yarbay Polatçı ifadesinde yazılı emirle görevlendirildiğini söyledi.

Polatçı ifadesinde, "2012'de evrakla ilgili 'Hizmete özel mi, gizli mi, değil mi?' bilirkişiliği yaptım. Ama olay örgütle alakalıymış. Mağdurlar "Size göstereceğiz" deyip korkuttu. 'Kaçayım' dedim. Darbe girişiminde kimseye ateş etmedim. FETÖ'cü değilim" ifadelerini kullandı.