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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ'den tutuklu 'askeri casusluk' davasının bilirkişisi: Mağdurlar bizi korkuttu, kaçayım dedim

"2012'de evrakla ilgili 'Hizmete özel mi, gizli mi, değil mi?' bilirkişiliği yaptım"

01 Ekim 2016 11:04

İzmir’deki ‘askeri casusluk’ adıyla bilinen askeri gizli bilgi ve belge bulundurma davasının bilirkişisi Yarbay Hüseyin Polatçı'nın 16 Temmuz günü sınırda yakalandığı ortaya çıktı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Yarbay Polatçı ifadesinde yazılı emirle görevlendirildiğini söyledi.

Polatçı ifadesinde, "2012'de evrakla ilgili 'Hizmete özel mi, gizli mi, değil mi?' bilirkişiliği yaptım. Ama olay örgütle alakalıymış. Mağdurlar "Size göstereceğiz" deyip korkuttu. 'Kaçayım' dedim. Darbe girişiminde kimseye ateş etmedim. FETÖ'cü değilim" ifadelerini kullandı.

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İzmiraskeri casuslukYarbay Hüseyin Polatçı

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