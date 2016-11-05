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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ'den tutuklu albay ölü bulundu

Kızılarslan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

05 Kasım 2016 19:52

Darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'FETÖ'cü olduğu iddiasıyla tutuklanan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen eski Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay İrfan Kızılarslan, cezaevinde kaldığı koğuşta ölü bulundu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay İrfan Kızılarslan Kastomunu’da çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Fatih Yılmaz'ın haberine göre, Tokat T Tipi Çamlıbel Cezaevine sevk edilen İrfan Kızılarslan sabaha karşı kaldığı koğuşta ölü bulundu. Kızılarslan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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