FETÖ’den tutuklu 3 polise hapis cezası ve tahliye

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'Silahlı Terör Örgütü Üyesi oldukları\' iddiasıyla yargılanan 3 tutuklu polisten ikisine 6 yıl 3 ay hapis, 2 telefon hattında da Bylock çıkan komiser yardımcısına ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu polisler Tacettin K., Salih B. ve Mansur T. hazır bulundu. Örgütün kriptolu iletişim programı Bylock’u kullandıkları gerekçesiyle örgüt üyeliği suçlamasıyla tutulu bulunan FETÖ’cü polisler yaptıkları savunmada suçlamayı kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti yargılama sonunda komiser yardımcısı Mansur T.’ye \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 7 yıl 6 ay, diğer iki polis memuru Tacettin K., Salih B.’ye aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken, sanıkların cezaevinde kaldıkları süre nedeniyle tahliyelerine karar verildi.