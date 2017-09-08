T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ’den tutuklu 3 polise hapis cezası ve tahliye

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Silahlı Terör Örgütü Üyesi oldukları' iddiasıyla yargılanan 3 tutuklu polisten ikisine 6 yıl 3 ay hapis, 2 telefon hattında da Bylock çıkan komiser yardımcısına ise 7 yıl 6 ay ha

08 Eylül 2017 14:59

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'Silahlı Terör Örgütü Üyesi oldukları\' iddiasıyla yargılanan 3 tutuklu polisten ikisine 6 yıl 3 ay hapis, 2 telefon hattında da Bylock çıkan komiser yardımcısına ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu polisler Tacettin K., Salih B. ve Mansur T. hazır bulundu. Örgütün kriptolu iletişim programı Bylock’u kullandıkları gerekçesiyle örgüt üyeliği suçlamasıyla tutulu bulunan FETÖ’cü polisler yaptıkları savunmada suçlamayı kabul etmeyerek beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti yargılama sonunda komiser yardımcısı Mansur T.’ye \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 7 yıl 6 ay, diğer iki polis memuru Tacettin K., Salih B.’ye aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken, sanıkların cezaevinde kaldıkları süre nedeniyle tahliyelerine karar verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHAKAYSERİde FETÖPDYTerörBylockAğır Ceza MahkemesindeTacettinSalihMansurBylockuFETÖcüMahkeme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24