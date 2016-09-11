‘FETÖ’den tutuklanan ve gözaltına alınan iş adamlarının listesi

15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlatılan ‘FETÖ’ operasyonlarında birçok iş adamı tutuklandı veya gözaltına alındı. Listede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı da bulunuyor.

Habertürk’ün derlemesine göre tutuklanan, gözaltına alınan, aranan veya serbest kalan iş adamlarının listesi şöyle:

Seyitoğlu Baklavaları ortağı Mustafa Seyitoğlu - Tutuklandı

TUSKON Başkanı Rızanur Meral - Aranıyor

İş adamı Abdullah Büyük- Tutuklandı

Koza Holding YKB Akın İpek - Aranıyor

Aydınlı Grup YKB Ömer Faruk Kavurmacı - Tutuklandı

İhlas Holding CEO’su Cahit Paksoy - Tutuklandı

Eski Boydak Holding YKB Hacı Boydak - Tutuklandı

Eski Boydak CEO’su Memduh Boydak - Tutuklandı

Eski Boydak Holding YK üyesi İlyas Boydak - Tutuklandı

Eski Boydak Holding YK üyesi Bekir Boydak - Tutuklandı

Eski Boydak Holding YK üyesi Şükrü Boydak - Tutuklandı

Bakpiliç'in sahibi Mehmet Hanifi Bak Tutuklandı

Savcılar Market YKB Harun Savcı - Tutuklandı

İzmir İşadamları Derneği Başk. Resul Seçilmiş - Tutuklandı

Eski Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut - Tutuklandı

Şentürkler Holding YKB Sami Şentürk - Tutuklandı

Tozlu.com sahibi Hüseyin Tozlu - Tutuklandı

Uğur Derin Dondurucu Mehmet Takmaklı - Tutuklandı

Uğur Derin Dondurucu Ali Takmaklı Tutuklandı

Uğur Derin Dondurucu Ünal Takmaklı Tutuklandı

Naksan Holding YKB Cahit Nakıboğlu Tutuklandı

Naksan Holding YK üyesi Taner Nakıboğlu Tutuklandı

Eski ATSO Başkanı İzzet Bayar Tutuklandı

Gaziantep Tic. Od. Mec. Başk. Ali Yener - Tutuklandı

Faruk Güllüoğlu Bak. sahibi Faruk Güllü Tutuklandı

Akfa Holding YKB Fatih Aktaş Tutuklandı

Fi Yapı YKB Fikret İnan Hakkında Tutuklandı

Kırıkkale Tic. ve San. Od. Başk. Ekrem Gök Tutuklandı

Karakaş Atlantis Kuyum. YKB Kamil Karakaş Tutuklandı

Güllüoğlu Bak. sahibi Nejat Güllü Serbest

Boydak Holding YKB Mustafa Boydak Gözaltında

Kavuklar Şirketler Grubu Başk. Abdullah Kavuk Gözaltında

Tavuk Dünyası küçük ortağı İsmail Canan Gözaltında

İGB yazılım firması ortağı Hasan Sayın Gözaltında

İGB yazılım firması ortağı İbrahim Sayın Gözaltında

İGB yazılım firması ortağı İbrahim Sayın Gözaltında

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz Serbest

TİM Başkanvekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu - Serbest bırakıldı

Eroğlu Holding YKB Nurettin Eroğlu - Serbest bırakıldı

Aydınlı Grup Onursal Başk. Mustafa Şevki Kavurmacı - Serbest bırakıldı

Aydın Holding (A101) YKB Turgut Aydın Serbest bırakıldı

Tavuk Dünyası küçük ortağı Taylan Kaya Serbest bırakıldı

Abalıoğlu Yem YKÜ Baha Abalıoğlu Serbest bırakıldı

Sönmez Holding YKB Celal Sönmez Serbest bırakıldı