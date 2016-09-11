‘FETÖ’den tutuklanan ve gözaltına alınan iş adamlarının listesi

15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlatılan ‘FETÖ’ operasyonlarında birçok iş adamı tutuklandı veya gözaltına alındı. Listede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı da bulunuyor.
Habertürk’ün derlemesine göre tutuklanan, gözaltına alınan, aranan veya serbest kalan iş adamlarının listesi şöyle:
Seyitoğlu Baklavaları ortağı Mustafa Seyitoğlu - Tutuklandı
TUSKON Başkanı Rızanur Meral - Aranıyor
İş adamı Abdullah Büyük- Tutuklandı
Koza Holding YKB Akın İpek - Aranıyor
Aydınlı Grup YKB Ömer Faruk Kavurmacı - Tutuklandı
İhlas Holding CEO’su Cahit Paksoy - Tutuklandı
Eski Boydak Holding YKB Hacı Boydak - Tutuklandı
Eski Boydak CEO’su Memduh Boydak - Tutuklandı
Eski Boydak Holding YK üyesi İlyas Boydak - Tutuklandı
Eski Boydak Holding YK üyesi Bekir Boydak - Tutuklandı
Eski Boydak Holding YK üyesi Şükrü Boydak - Tutuklandı
Bakpiliç'in sahibi Mehmet Hanifi Bak Tutuklandı
Savcılar Market YKB Harun Savcı - Tutuklandı
İzmir İşadamları Derneği Başk. Resul Seçilmiş - Tutuklandı
Eski Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut - Tutuklandı
Şentürkler Holding YKB Sami Şentürk - Tutuklandı
Tozlu.com sahibi Hüseyin Tozlu - Tutuklandı
Uğur Derin Dondurucu Mehmet Takmaklı - Tutuklandı
Uğur Derin Dondurucu Ali Takmaklı Tutuklandı
Uğur Derin Dondurucu Ünal Takmaklı Tutuklandı
Naksan Holding YKB Cahit Nakıboğlu Tutuklandı
Naksan Holding YK üyesi Taner Nakıboğlu Tutuklandı
Eski ATSO Başkanı İzzet Bayar Tutuklandı
Gaziantep Tic. Od. Mec. Başk. Ali Yener - Tutuklandı
Faruk Güllüoğlu Bak. sahibi Faruk Güllü Tutuklandı
Akfa Holding YKB Fatih Aktaş Tutuklandı
Fi Yapı YKB Fikret İnan Hakkında Tutuklandı
Kırıkkale Tic. ve San. Od. Başk. Ekrem Gök Tutuklandı
Karakaş Atlantis Kuyum. YKB Kamil Karakaş Tutuklandı
Güllüoğlu Bak. sahibi Nejat Güllü Serbest
Boydak Holding YKB Mustafa Boydak Gözaltında
Kavuklar Şirketler Grubu Başk. Abdullah Kavuk Gözaltında
Tavuk Dünyası küçük ortağı İsmail Canan Gözaltında
İGB yazılım firması ortağı Hasan Sayın Gözaltında
İGB yazılım firması ortağı İbrahim Sayın Gözaltında
İGB yazılım firması ortağı İbrahim Sayın Gözaltında
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz Serbest
TİM Başkanvekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu - Serbest bırakıldı
Eroğlu Holding YKB Nurettin Eroğlu - Serbest bırakıldı
Aydınlı Grup Onursal Başk. Mustafa Şevki Kavurmacı - Serbest bırakıldı
Aydın Holding (A101) YKB Turgut Aydın Serbest bırakıldı
Tavuk Dünyası küçük ortağı Taylan Kaya Serbest bırakıldı
Abalıoğlu Yem YKÜ Baha Abalıoğlu Serbest bırakıldı
Sönmez Holding YKB Celal Sönmez Serbest bırakıldı