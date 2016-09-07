'FETÖ'den tutuklanan profesör, Gülen'le olan konuşmalarını yok etmeye çalışmış

Erzurum'da ‘FETÖ’ye ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Prof. Dr. Halil İbrahim Tanç'ın, gözaltına alınmadan önce delilleri yok etmeye çalıştığı görüntüler ortaya çıktı. Tanç, "Ben 2012 yılında iki kez Amerika'ya gittim. Burada her defasında ismini bilmediğim bir kişi tarafından havalimanından alınarak Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesine götürüldüm" dedi.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından ‘FETÖ’ faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve suça karışanlar hakkında yasal işlemlerin yapılması amacıyla Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda Atatürk Üniversitesinde FETÖ ile bağlantılı kişileri saptamak üzere bazı akademisyenler ile çalışanların faaliyetlerini inceleme altına aldı.

Bilgisayar kasasını atmış

Araştırmalar sonucu FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanç, bir süre önce gözaltına alındı. Emniyete götürülen Tanç'ın fakültedeki çalışma odasında yapılan aramada bilgisayar kasasının yerinde olmadığı belirlendi. Bu tespit üzerine üniversiteye ait güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Tanç'ın odasındaki bilgisayar kasasını alarak evine götürdüğünü ve flash bellekleri de çöpe attığını tespit etti.

Bunun üzerine Tanç'ın üniversite lojmanlarındaki evine giden ekipler, iş yerinden götürdüğü bilgisayar kasasına ulaştı. Ekipler, aynı bölgedeki çöp kutusunda da 3 flash bellek ele geçirdi. Kasa ve flash bellekleri inceleyen polis, Tanç ile terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen arasındaki karşılıklı yazışmalar ve sohbet toplantılarında kullandığı değerlendirilen çeşitli belgeleri buldu. Tanç'ın gönderdiği mektuplarda Gülen'e iltifat ettiği, Gülen'in de kendisine teşekkür ettiği belirlendi.

Gülen'in iki toplantısına katıldım

Tanç, emniyette verdiği ifadede FETÖ ile bağlantısı olduğunu, kendisinin de Atatürk Üniversitesi yapılanması içinde yer aldığını söyledi. İfadesinde, FETÖ elebaşı Gülen'in iki toplantısına katıldığını belirten Tanç, "Ben 2012 yılında iki kez Amerika'ya gittim. Burada her defasında ismini bilmediğim bir kişi tarafından havalimanından alınarak Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesine götürüldüm. Bu gidişlerim sırasında Gülen'in büyük bir salonda yaptığı toplantılara katıldım." diye konuştu. Tanç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Delilleri yok etmeye çalışırken görüntülendi

Öte yandan, görüntülerde fakültedeki odasına iki kez girip çıkan Tanç'ın ilkinde bilgisayar kasasını, ikincisinde de çantasını otomobiline bırakması yer alıyor. Otomobiliyle üniversite yerleşkesinde bir süre gittiği ve daha sonra lojmanlara geldiği görüntülere yansıyan Tanç'ın, park ettiği aracından aldığı bilgisayar kasasını evine götürmesi de kameralar tarafından kaydedildi. Kayıtların devamında kampüsteki Anıtlar mevkiine giden Tanç'ın, etrafını kontrol ettikten sonra çöp kutusuna cebindeki flash bellekleri atması da görülüyor.