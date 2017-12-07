FETÖ’den tutuklanan öğretmenin yargılanmasına devam edildi

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan öğretmen V.T.\'nin yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık V.T. ve avukatı katıldı. Savcı, sanık V.T.n’in örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığının tespit edilmesi, kapatılan Banka Asya\'da hesabının olması, FETÖ ile bağlantılı olması, kapatılan eğitim kurumlarında öğretmenlik yapması ve hakkındaki tanık beyanları dikkate alınarak, ‘Silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlarından cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Mahkeme Başkanı, savcının mütalaasının ardından savunmasını yapması için sanık V.T.\'ye söz verdi.

Aleyhinde verilen tanık ifadelerini kabul etmediğini, FETÖ ile bağlantısı olmadığını ve görev yaptığı kurumun Bank Asya ile çalıştığı için söz konusu bankada hesabının bulunduğunu belirten V.T., \"Buralarda çalıştığım için çok pişmanım. Cemaat denilen yapının böyle bir yapıda olduğunu bilseydim, inşaatlarda amelilik yapardım. Ayrıca ByLock da kullanmadım. 14 aydır tutuklu olduğum için ailem maddi sıkıntılar yaşamaktadır. Bu durumların göz önünde bulundurularak tahliyemi talep ediyorum\" dedi.

Sanık V.T.’nin avukatı Gülay Sulu, esasa yönelik savunmalarını hazırlamak üzere ek süre talebinde bulunup, müvekkilinin tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatının savunmaya ilişkin ek süre talebini kabul edip, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.