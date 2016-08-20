"FETÖ'den tutuklanan MİT'çi yarbay itirafçı oldu" iddiası: Darbeyi Fethullah Gülen istedi

'FETÖ üyeliği' iddiasıyla tutuklanan Jandarma Yarbay A.K.'nın ifadesinde bazı itiraflarda bulunduğu iddia edildi.

Yarbayın ''MİT Müşterek İstihbarat Koordinasyon Merkezi'nde görevliydim. Cemaat evlerinde yetiştim. Fethullah Gülen ile 2 kez görüştüm. Kod adım olan 'Baki' ismini bana kendisi verdi. Bir abi ağustos YAŞ'ında 3 bin subayın atılacağını, bunu önlemek için darbe yapılıp sıkıyönetim ilan edileceğini söyledi. Darbeyi Gülen'in istediğini anlattı" dediği öne sürüldü.

Sözcü gazetesinden Asuman Aranca'nın haberine göre, darbe girişimi soruşturmasında tutuklanan Yarbay A.K.'nın ifadesinde bir cemaat abisinin kendisine “Gülen YAŞ toplantısı yapılmasını istemiyor, 3 bin subayın ihraç edilmesini engellemek için darbe istiyor” dediği ileri sürüldü.

Savcılık ifadesinde FETÖ'cü olduğunu kabul ettiği, Fethullah Gülen ile 2 kez görüştüğünü anlattığı iddia edilen MİT Müşterek İstihbarat Koordinasyon Merkezi'nde görevli Jandarma Yarbay A.K.'nın "ismini vermediği bir orgeneralin de darbe girişimi içerisinde olduğunu" söylediği öne sürüldü.

Yarbay A.K.'nın ifadesinde şunları söylediği ileri sürüldü:

"Maddi durumumuz kötüydü"

Cemaatle orta 3. sınıfta tanıştım. Dershaneye gidecek maddi durumumuz olmadığından cemaat evlerinde abilerle ders çalıştım. Onların tavsiyesiyle askeri lise sınavına girip Maltepe Askeri Lisesi'ne kayıt oldum. 1989'da Kara Harp Okulu'na (KHO) başladım. Son sınıfta şu an MİT TIR'ları davasından tutuklu Albay Özkan Çokay'ın da arasında olduğu kişilerle, o dönemdeki abinin evinde tanıştık.

"Kod adımı Gülen belirledi"

Gülen ile yüz yüze iki kez görüştüm. İlk görüşmem 1985'te İstanbul Anadolu yakasındaki bir yurt binasının en üst katındaydı. Vaaz verdi. Yüzümüze bakarak, tek tek kod isimlerimizi verdi. Bana “Baki” kodunu verdi. İkinci görüşmemizde bire bir görüşme yapmadık. Geceyi yurtta geçirdik. Sabahkalktığımızda Gülen imam olarak sabahnamazını kıldırdı.

"Cemaat devleti ele geçirecekti"

(…) Temmuz 2014'te MİT'te konuşlu Müşterek İstihbarat Koordinasyon Merkezi'nde görevlendirildim. Temmuz 2016'ya kadar da burada görev yaptım. 15 Temmuzolaylarından yaklaşık 1 hafta önce, (…) isimli bir yarbay, beni arayıp görüşmek istediğini söyledi. Tandoğan'da buluştuk. Bir binaya girdik, içeride 35 yaşlarında biri oturuyordu. Bana 17-25 olayları sonrası cemaatin yaşadığı sıkıntıları anlattı ve Ağustos YAŞ toplantısında 3 bin askerin ihraç edileceğini, Gülen'in YAŞ toplantısını istemediğini, gidişata dur deme zamanı geldiğini, darbe yaparak cemaat mensubu subayların TSK ve devlet yönetimini ele geçireceklerini söyledi.

"Komutanlar ikna edilecek"

Darbeyi Gülen'in istediğini belirtti. Jandarma imamı olduğunu düşündüğüm bu şahıs, TSK'daki FETÖ subaylarının atılması konusunda ‘Son kalemiz de elimizden gitmesin' dedi.Şahsa, darbeyi TSK'nın mı, yoksa cemaatin mi yapacağını sordum. Bir orgeneralin işin içinde olduğunu, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının darbe başladıktan sonra ikna edileceğini söyledi. ‘Var mısın' diye sordu. Cemaatle bağım olduğundan kabul ettim.