'FETÖ'den tutuklanan korgeneral: Darbe girişiminin arkasında gizli servislerin olduğunu düşünüyorum

Darbe girişimine ilişkin soruşturmada tutuklanan Genelkurmay Plan Prensipler Başkanı Korgeneral Salih Ulusoy'un ifadesine ulaşıldı. Korgeneral Ulusoy ifadesinde, "Askeri darbe planı acemice yapılmış. J-5 NATO kodudur. Plan ve Prensipler Başkanlığını ifade eder. Bu olayların içinde Batı ülkelerinin parmağı olduğunu düşünüyorum. Ancak bunu NATO üzerinden değil gizli servisler üzerinden gerçekleştirmişlerdir"

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, Korgeneral Ulusoy ifadesi şöyle:

"Bu işi Partigöç planlamış olabilir"

"İlhan Talu korgenerali Harbiye'den beri tanırım. Dini cemaatlerle hiçbir bağı yoktur. Askeri darbe yapacağını sanmam. Mehmet Dişli dini gruplara yakındır. İnanç olarak Fetullah Gülen grubuna da kendini yakın hisseder. Mehmet Partigöç bu işi planlamış olabilir. Karargaha girdiğimde komutanın yerinde onu gördüm. Askeri darbe planı acemice yapılmış. J-5 NATO kodudur. Plan ve Prensipler Başkanlığını ifade eder. Bu olayların içinde Batı ülkelerinin parmağı olduğunu düşünüyorum. Ancak bunu NATO üzerinden değil gizli servisler üzerinden gerçekleştirmişlerdir.

"Söylenenleri ciddiye almadım"

"Olay günü saat 20.40 sıralarında karargahtan ayrılıp kız kardeşimin evine yemeğe gittim. Emir astsubayım aradı. Çatışma çıktığını, Genelkurmay'da herkesi tutukladıklarını, beni aradıklarını, görünmememi ve yerimi belli etmememi söyledi. Söylediklerini ciddiye almadım. Buradan başka bir yere geçerken uçaklar üzerimizden alçak uçuş yapmaya başladı. Vahim bir olay olduğunu o zaman anladım. Ulaştığım yerde, televizyonda Başbakan'ın açıklamasını duydum. Olayın vahim olduğunu düşünerek Genelkurmay Karargahı'na geçmem gerektiğini düşündüm. Saat 23.30 sıralarında Genelkurmay'a gitmek üzere yola çıktım.

"Beni de almaya gelmişler"

"Resmi telefondan sırası ile karargahtaki başkanları aradım. J-1 başkanlığı yapan İlhan Talu odasında olduğunu, mahsur kaldığını söyledi. J-2 ve J-3 başkanları izinliydi. J-4 Başkanı cevap vermedi. Korgeneral Fikret Erbilgin rehin alındığı için cevap verememiş. Onu almaya gelen aracın yanında beni de almaya gelen boş bir araç varmış ancak beni bulamadıkları için rehin alamadılar.

"O artık yok"

"Komutanın odasında Mehmet Partigöç ve Sinan Sürer amiral vardı. Her ikisi de bana soğuk davrandı. Hemen arkamda havacı bir yarbay belirdi. Genelkurmay Başkanı'na ne olduğunu sordum. Havacı Yarbay “O artık yok. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedi.

"Darbeyi Gülenciler yaptı"

"FETÖ'cü tuğgeneraller sıranın kendilerine geleceği endişesiyle askeri darbeyi erkene almış olabilirler. Askeri darbe planına bakıldığı zaman, bu acemi bir planlamadır ve birkaç mesaj ve atama listesinden ibaret olduğu için kısa sürede hazırlanabilir. Ancak yine de 2-3 aylık bir hazırlık gerektirir. Askeri darbeyi ordu içerisindeki Fetullah Gülen Cemaati'nden askerlerin planlayıp icra ettiği anlaşılmaktadır.

"Generallerin yarısı FETÖ'cü"

"Gülen cemaatinin TSK'da bir potansiyeli vardır. Bunlar her şeye rağmen cemaatten kopmayan bir gruptur. TSK içerisindeki gençleri bilmem ancak general seviyesindeki kadrolarda neredeyse yarısı Fetullah Gülen Cemaati'ne mensuptur ya da yakın hisseder. Genel olarak bu gruba yönelik operasyonlardan bir rahatsızlık vardır."