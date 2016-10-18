'FETÖ'den tutuklanan iş adamı serbest

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iş adamlarına yönelik gerçekleştirilen 'FETÖ' operasyonlarında tutuklanan ilk isim olan H.M.D.T., 2,5 ay sonra serbest bırakıldı.



15 Temmuz darbe girişimiyle başlayan soruşturma kapsamında 17 Temmuz’da iş adamlarına yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan iş adamı H.M.D.T., serbest bırakıldı. Operasyonlarda tutuklanan ilk iş adamı olarak hafızalara kazınan H.M.D.T'nin enetimli serbestlik şartıyla tahliye edildiği öğrenildi.



Öte yandan, FETÖ operasyonlarında tutuklanan iş adamı İ.Ö. de geçtiğimiz günlerde serbest bırakılmıştı.

