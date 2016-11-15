'FETÖ'den tutuklanan iş adamı darbe girişiminin ardından Erdoğan'lı billboard ilanı vermiş

Şanlıurfa'da ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan müteahhit Halil G., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kentin en büyük inşaat firması sahibi olduğu belirtilen müteahhitin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından vatandaşların yoğun olduğu en işlek caddelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin bulunduğu billboarda 'Dik dur eğilme' sloganını yazarak inşaat reklamı yaptığı belirtildi.

Şanlıurfa'daki en büyük inşaat şirketleri arasında gösterilen firmanın sahibi müteahhit Halil G., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde sorgulanan işadamının 2015 yılına kadar hem emlakçılık, hem de Zaman Gazetesi'nde dağıtıcılık yaptığı saptandı.



Soruşturmayı derinleştiren polis, Halil G.nin 2015 yılının ardından kısa bir süre içerisinde kurduğu inşaat firmasının hızlı bir şekilde yükseldiği kentin en önde gelen firmaları arasında yer aldığı bilgisine ulaştı. ‘FETÖ’ye finansal kaynak sağladığı bilgisine ulaşan polis, araştırmalar sonucu Halil G.'nin Zaman Gazetesi'ne kayyum atandığında yapılan sokak eylemlerine katıldığı ve elinde Zaman Gazetesi bulunduğu polis kamerası kayıtlarında elde edildi.



Darbe girişiminin ardından Erdoğan'lı bilboardlar astırdı



‘FETÖ/PDY’ için toplanan himmet paraları ile inşaat şirketi kurduğu ileri sürülen Halil G.'nin, gözaltına alındıktan sonra kendisine yöneltilen suçlamaları ise kabul etmediği öğrenildi. Kısa sürede büyüyen inşaat şirketini emlakçılık yaparken sattığı daire paraları ile kurduğunu ileri süren Halil G.'nin, Zaman Gazetesi için yapılan eylemlere katıldığı yönündeki fotoğraflar için ise 'Tesadüfen oradan geçerken eylemlere katıldım dediği belirtildi.



Halil G.'nin, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ise Şanlıurfa'nın en işlek caddelerine 8 metre genişliğinde 20 metre uzunluğunda billboardlara afişler astırarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yaptığı konuşmasından esinlenerek 'Dünya 5'ten büyüktür. Dik dur eğilme. İnanlar seninle' sloganlarını yazdırıp altına inşaat şirketinin adını yazdırmıştı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Halil G., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu. Tutuklanan müteahhidin şirketi ise incelemeye alındı.