'FETÖ'den tutuklanan İhlas Holding CEO'su Cahit Paksoy tahliye edildi

Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik, 'FETÖ/PDY'e finansal destek sağladıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İhlas Holding CEO'su Cahit Paksoy'un, avukatının itirazı üzerine tahliye edildi.

Avukatı itiraz etti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AKFA Holding ve holdinge bağlı 44 şirket ile ortakları ve çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 26 Ağustos 2016 tarihinde "Terör örgütüne üye olmak", "Terör örgütüne finansman sağlamak" ve "Suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından tutuklanan Cahit Paksoy'un avukatı tutukluluk haline itiraz etti.

"Aleyhine somut delil yok"

Avukatın itirazını inceleyen Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, tutuklu şüpheli Paksoy aleyhine değerlendirilebilecek somut hiçbir delilin bulunmadığı belirtti.

Tutuklamanın tedbir niteliğinde olduğunu ifade eden hakimlik, tutukluluk halinin devam etmesiyle ileride telafisi imkansız zararların olabileceği, verilmesi muhtemel ceza ve suç vasfının değişme ihtimali bulunduğu gerekçeleriyle tahliye talebinin kabulüne karar verdi.

Yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı getirildi

Şüphelinin başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü değilse derhal serbest bırakılmasına karar veren hakimlik, Paksoy'un yurtdışına çıkışının yasaklanmasına ve haftada 2 gün en yakın polis amirliğine düzenli olarak başvurmak şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmetti.