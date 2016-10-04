'FETÖ'den tutuklanan hâkim: Hocaefendi "Peygamberimize komşu olacaksın" dedi; semaya havalandım!

15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlatılan Fethullah Gülen cemaatine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan hâkimin verdiği ifade büyük şaşkınlık yarattı. Üyeliği ile suçlanan O.D. adlı hâkim, rüyasında Fethullah Gülen’i gördüğünü ve kendisine, "Peygamber efendimize komşu olacaksın" dediğini anlattı. Hâkim, bu sözlerin ardından semaya havalandığını ileri sürdü.

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre, HSKY tarafından meslekten ihraç edilen hakim O. D., savcılık ve mahkemedeki ifadesinde, Fethullah Gülen cemaati mensubu olduğunu itiraf ederek gördüğü rüyayı şöyle anlattı:

“Bir gün sabaha karşı evimin ortasında halı üzerinde oturuyorum. Birden yanıma Fethullah Gülen Hocaefendi geldi. Sırtıma vurup ‘Peygamber efendimize komşu olacaksın' dedi. Bu sözlerinden sonra semaya doğru havalandım”

ByLock mesajları

HSKY müfettişlerinin 'FETÖ' soruşturmalarında tutuklanan çok sayıda hakim ve savcı hakkında ciddi “delil” elde ettiği de öğrenildi. Kritik davalara bakan hakimler ile önemli operasyonları yöneten savcıların, 17/25 Aralık'tan sonra HSYK müfettişlerinin talebi doğrultusunda “adli” dinlemeye alındıkları belirtildi. Telefon dinleme kayıtları ile MİT'in eriştiği ByLock mesaj içerikleri gerek tutuklamada gerekse meslekten ihraçta etkili oldu. Birçok yargı mensubunun 'FETÖ' üyeliği ve örgüt adına faaliyet gösterdiğine ilişkin HSKY'nın elinde suç verileri bulunduğu kaydedildi.

Difüzyon kararı

Öte yandan Türk İnterpolü, aralarında general, albay gibi üst rütbeli subaylar ile yargı mensuplarının da yer aldığı firarilerin yakalanması için devreye girdi. İnterpol Dairesi yasadışı yollardan Gürcistan, Mısır, Bulgaristan gibi ülkelere kaçtıkları yönünde istihbari bilgiler elde edilen 'FETÖ' üyelerinin peşine düştü. Firari olarak aranan yüksek yargı mensupları ve diğer kamu görevlilerinin yakalanması için haklarında İnterpol Genel Sekreterliği kanalı ile “difüzyon” kararı çıkartılacağı öğrenildi. Kırmızı Bülten yayınlanana kadar tüm firari şüphelilerin difüzyon kararı ile İnterpol'e üye 196 ülkede aranacağı ifade edildi.