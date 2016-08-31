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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ'den tutuklanan eski Vali'nin boynundaki notu Gülen mi yazdı?

"Nottaki ’Kıtmir’ ifadesi dikkati çekti"

31 Ağustos 2016 15:45

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Bursa'da tutuklanan İçişleri Bakanlığı eski müsteşarı ve eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un boynundaki notu Fethullah Gülen'in yazdığı iddia edildi. 

Ankara’da, 25 Temmuz’da gözaltına alınan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput’un evinde yapılan aramada bir dolar bulunmuştu. Tutuklandığı mahkemede, 1 dolarla ilgili de konuşan Harput, "Yapılan aramada bulunan 1 doların yanında 5, 10 ve 20 dolarlar da vardı. Bu paralar umreye gittiğimde kullanmak amacıyla aldığım ve sonrasında bende kalan paralardır. Allah nasip eder de yeniden umreye gidersem kullanmayı düşünüyordum. Terör örgütü başının okuyarak üyelerine verdiği paraların, bu yaşımda emekli bir vali olarak bu amaçla bulundurduğum yönündeki iddiaları kabul etmiyorum. Aptalca buluyorum. Ben suçsuzum. Daha sonradan bunun ortaya çıktığında vicdan azabı hissetmemeniz için salıverilmeme kararı vermenizi veya adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ederim" diye ifade vermişti.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Halil Özçoban'ın haberi şöyle:

Bursa’da, FETÖ/PDY ve 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan İçişleri Bakanlığı eski müsteşarı ve eski Bursa Valisi Şahabettin Harput’un cezaevine götürülürken boynunda asılı bulunan Arapça yazılı notun çözümü yapıldı. Fethullah Gülentarafından yazılarak, Harput’a gönderildiği bildirilen notta, Kuran’ı Kerim’de geçen ve mağarada Ashabı Kehf’le birlikte 300 yıl uyuyan köpeğin adı olan ’Kıtmir’ ifadesi dikkati çekti.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve 17 Ağustos’ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput, Bursa H Tipi Cezaevi’ne girdikten sonra üst araması yapıldı. Harput’un üzerinde, beze sarılı Arapça yazılmış bir kağıt bulundu. Bursa H Tipi cezaevi yönetimi tarafından el konulan not, teslim edildiği Cumhuriyet Savcılığı’nca, yeminli tercümana tercüme edildi. Fethullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen’in, bizzat kendisinin Arapça olarak yazdığı bildirilen notta "Allahseni kötülüklerden korusun. Sağlık, sıhhatli ve işlerinde başarılara muvaffak eylesin. Allah her zaman yanınızda. Kıtmirim " sözlerinin yer aldığı öğrenildi. Gülen’in kendisine çok yakın bulduğu kişilere bu notları gönderdiği belirtildi.

Ashabı Kehf ya da Yedi Uyuyanlar ve onlarla birlikte mağarada 300 yıl kalan ’Kıtmir’ adlı köpek, Kuran-ı Kerim’deki ayetlerde geçiyor. Fethullah Gülen, sohbetlerinde Kuran’da cennetle müjdelenen ’Kıtmir’i sık sık kullanıyor ve kendisine de ’Kıtmir’ nitelemesi yapıyor.

Evinde 1 dolar bulunmuştu

Ankara’da, 25 Temmuz’da gözaltına alınan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput’un evinde yapılan aramada bir dolar çıkmıştı. Tutuklandığı mahkemede, 1 dolarla ilgili de konuşan Harput, "Yapılan aramada bulunan 1 doların yanında 5, 10 ve 20 dolarlar da vardı. Bu paralar umreye gittiğimde kullanmak amacıyla aldığım ve sonrasında bende kalan paralardır. Allah nasip eder de yeniden umreye gidersem kullanmayı düşünüyordum. Terör örgütü başının okuyarak üyelerine verdiği paraların, bu yaşımda emekli bir vali olarak bu amaçla bulundurduğum yönündeki iddiaları kabul etmiyorum. Aptalca buluyorum. Ben suçsuzum. Daha sonradan bunun ortaya çıktığında vicdan azabı hissetmemeniz için salıverilmeme kararı vermenizi veya adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ederim" diye ifade vermişti.

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