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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ'den tutuklanan eski İstanbul Emniyet Müdürü'nün malvarlığına el kondu

Hüseyin Çapkın Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor

07 Eylül 2016 13:44

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul'un eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın malvarlığına el kondu. Tedbir kararı kapsamında tüm bankalara ve tapu müdürlüklerine yazı gönderildi. 

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Hüseyin Çapkın ile birlikte gözaltına alınan Pendik Kaymakamı Osman Tunç, müfettişler Gürkan Polat ve Yılmaz Tunç geçtiğimiz cumartesi akşamı tutuklandı. Söz konusu isimler Silivri Cezaevi’ne konuldu. Tutuklama kararı sonrası anılan isimler hakkında önemli bir kararın daha alındığı öğrenildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi doğrultusunda mal varlıklarına tedbir koydu.

 

Kiralık kasalara da tedbir

 

Karar, tüm bankalara ve tapu müdürlüklerine gönderildi. Önceki gün Türkiye’de bulunan tüm bankalara ulaşan yazıda anılan isimlerin, varsa banka hesapları, kiralık kasalarına tedbir kararı uygulanması istendi.

 

Bankalar tek tek baktı

 

Yazının ulaştığı bankalar, listede yer alan isimlerin hesapları tespit edildiği taktirde bloke koydu. Hesabın bulunmaması halinde ise bu durum yazı ile bildirildi. Benzer bir talep tapu müdürlüklerine de gitti. Tedbir kararının soruşturma süresince devam etmesi bekleniyor.

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