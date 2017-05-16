'FETÖ'den tutuklanan baklavacı Serdar Seyitoğlu ilk duruşmada tahliye edildi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 'FETÖ'nün iş dünyasına yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Gaziantepli Habeş Seyitoğlu Baklava şirketinin Dış Ticaret Genel Müdürü Serdar Seyitoğlu ile şirketin ortağı olduğu belirtilen tutuksuz sanık Mustafa Seyitoğlu İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hâkim kaşısına çıktı. İddianamenin özetlenmesinin ardından ilk olarak tutuklu sanıklar savunmlarını yaptı. Seyitoğlu, ilk duruşmada tahliye edildi.

Sözcü'nün haberine göre, ilk ifade veren Mustafa Seyitoğlu'ydu. İddianamede şirket ortağı olarak gösterildiğini ancak sadece görevinin dış ticaret müdürü olduğunu belirten Serdar Seyitoğlu, dosyada bulunan “rant26” rumuzlu gizli tanığın ifadeleri üzerine tutuklandığını söyledi. ,

Gizli tanığın kendisi hakkında örgüt adına himmet topladığı, çalışanların maaşlarından kesintiler yaparak 'FETÖ’ye gönderdiği iddialarında ilişkin; “Ancak gizli tanık, kimden ne zaman ve ne kadar para aldığım veya kime gönderdiğimi belirtmemiş. Söz konusu gizli tanığın iddialarının hepsi iftiradır. Bu kişinin zamanında yanımızda çaılışıp çıkarılmış bir işçi olduğunu düşünüyorum” dedi. Yine iş adamlarından yüklü miktarda himmet topladığı ve buna karşılık Fetullah Gülen’in kendisine özel plaket verildiği iddiasını da kabul etmeyen Seyitoğlu, “Emniyetteki sorgumda bu söz konusu plaketin Kimse Yokmu Derneği’nden bana verildiği söylendi. Ancak iddianamede ise plaketin Fetullah Gülen tarafından verildiği iddiasında bulunuldu. Ancak evimde ve iş yerimde yapılan aramalarda böyle bir plakete rastlanılmadı. Çünkü böyle bir plaket hiç olmadı” diye konuştu.

Tutuklandıktan sonra kendisi hakkında FETÖ’nün adliye imamı olduğu yönünde haberler çıktığını ancak iddianamede bu konudan bahsedilmediğini belirten Seyitoğlu, “FETÖ’cülükle suçlandığımız için şirket markası zarar gördü. Tedarikçiler siparişleri kesti.Çekler dönmeye başladı. Bu durum şirketin yüzde elli küçülmesine ve 115 işçinin işten çıkarılmak zorunda kalmasına yol açtı” dedi.

“Çocuklarım beni yurt dışında biliyor"

15 Temmuz’dan sonra 2 defa yurtdışına çıktığını, amcasının gözaltına alındığı sırada da yurtdışında olduğunu belirten Serdar Seyitoğlu, “Örgüt üyesi olsaydım Arabistan’da oturma iznim vardı, gelmezdim” dedi. Büyük kızının kanser hastası olduğunu diğer çocuklarının ise psikolojileri bozulmasın diye kendisini yurtdışında bildiklerini söyleyen Seyitoğlu tahliye talebinde bulundu.

“Tüm cemaatlere sempatim var ama üye değilim"

Daha sonra savunma yapan tutuksuz sanık Mustafa Seyitoğlu da, 'FETÖ' suçlamasıyla 102 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiğini söyledi. FETÖ’nün Bağcılar’daki evlerine yardımlar yaptığı ve söz konusu evlerin ihtiyaçlarını karşılamakla görevli mütevelli heyetinde yer aldığı iddiasına ilişkin konuşan Mustafa Seyitoğlu, “Bu iddiayı söyleyen Mustafa Şenlik isimli kişiyi tanımıyorum. Şirketlerimiz her yıl 50 tane işçi çıkarır ve yerine yenilerini alır. Bu iftirayı atanların da bu kişiler olduğunu düşünüyorum. Ben tüm cemaatlere sempati besleyen birisiyim. Ancak hiçbirine bugüne kadar üye olmadım. Süleyman Efendi cemaatine maddi yardımda bulundum ancak, FETÖ’ye yaptığım en büyük yardımım gazete aboneli olabilir” dedi. 17-25 Aralık döneminden sonra FETÖ’ye karşı aklında soru işaretleri olduğunu belirten Seyitoğlu, “Darbe yapmadım, yapanlara da yardım etmedim” diye konuştu.

Tahliye kararı çıktı

Mahkeme, 'FETÖ' soruşturmasında tutuklanan ve “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ile “Terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan işadamı Serdar Seyitoğlu’na tahliyesine karar verdi.

16 Mayıs 2017 - Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?