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'FETÖ'den tutuklanan albay cezaevinde ölü bulundu!

Eski Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay İrfan Kızılarslan, Tokat T Tipi Cezaevi'nde kalıyordu

05 Kasım 2016 20:56

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ‘FETÖ’ye yönelik olarak başlatılan soruşturma kapsamına tutuklanan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen eski Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay İrfan Kızılarslan, cezaevinde kaldığı koğuşta ölü bulundu.

Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay İrfan Kızılarslan Kastomunu'da çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Tokat T Tipi Çamlıbel Cezaevine sevk edilmişti. Kızılarslan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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