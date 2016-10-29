FETÖ'den tutuklanan 2 kişi cezaevine taksi ile götürüldü

Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında örgüte destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 işadamından 2’si tutuklandı. Tutuklanan 2 şüpheli, polis eşliğinde tutulan taksi ile cezaevine götürüldü.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 gün önce düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgüte maddi kaynak sağladıkları iddiasıyla mobilyacılık yapan işadamları Ö.C, Ş.T., Y.C. ile E.H.’yi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerde Y.C ile E.H. tutuklandı, diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.



Tutuklanan 2 şüpheli, Cumhuriyet Savcılığı tarafından 150 liraya tutulan taksi ile poliseşliğinde cezaevine götürüldü.