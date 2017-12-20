FETÖ'den mal varlığına el konulan avukatın, Bahçeşehir Göleti'ne inşaat yapan şirketin avukatı olduğu ortaya çıktı

İstanbul Bahçeşehir'de kamuoyunun tepkilerine rağmen yapılmaya devam eden gölet inşaatında yeni bir gelişme yaşandı. Danıştay, ihalenin yürütmesinin durdurulması yapılan itirazı reddetti. Mahkemenin verdiği kararda ihaleyi alan Atmaca grubunun 'vekili' olarak dava dosyasında FETÖ bağlantısı nedeniyle mal varlığına el konulan avukat İrfan Öge’nin adı yer aldı.

İrfan Öge, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) içindeki cunta yapılanmasının gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğu iddiasıyla Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) istediği Fethullah Gülen'in Pensilvanya’daki çiftliğinin parasını ödeyen Katırcıoğlu Ailesi’nin avukatlarından.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberi aynen şöyle:

Bahçeşehir Gölet bölgesini betonlaştıran inşaat projesiyle ilgili imar planlarının yürütmesinin durdurulmasına yapılan itirazın reddedilmesinin ardından ihale süreciyle ilgili de Danıştay tarafından çok önemli bir karar alındı. Danıştay 13. Dairesi, CHP'li Başakşehir Belediye Meclis üyeleri tarafından, 13 bin 500 metrekarelik alana hasılat paylaşımı ile rekreasyon projesi yaptırılması için 2015 yılında Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği ihalenin iptaline ilişkin açılan davada 24 Şubat 2017 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı almıştı.

Bu kararın kaldırılması istemi ile Başakşehir Belediyesi ve 103 milyon liralık ihaleyi alan Atmaca Şirketi, Danıştay 13. Dairesi'ne başvurdu. Mahkeme bu başvuruyu ihalenin iptaline ilişkin verilen yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasınI gerektirecek nitelikte bulmayarak oy birliği ile 1 Kasım 2017'de reddetti. Karar taraflara dün tebliğ edildi.

Pensilvanya'daki çiftliği satın alanların avukatı

Bu karar ile çok önemli bir FETÖ bağlantısı da ortaya çıkmış oldu. Yürütmenin durdurulmasını isteyen Başakşehir Belediyesi'nin yanında davaya müdahil olan Atmaca Gayrimenkul A.Ş-Atmaca Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bahçeşehir Projesi Girişim Ortaklığı'nın ‘vekili’ olarak dava dosyasında İrfan Öge'nin ismi yer aldı.

İrfan Öge, Fethullah Gülen'in Pensilvanya’daki çiftliğinin parasını ödeyen Katırcıoğlu Ailesi’nin avukatlarından. Kaynak Holding soruşturması kapsamında Öge'nin mal varlığına Ocak 2017'de el konuldu. Öge, 2016 yılında 7 ay boyunca Başakşehir Belediyesi'nin de avukatlığını yaptı. Öge'nin FETÖ soruşturmaları kapsamında malvarlığına tedbir konulması nedeniyle belediye ile ilişiği kesildi, 2017 yılında hiç ücret ödenmedi. Atmaca grubunun da avukatlığını yapan İrfan Öge'nin, 24 Şubat 2017'de alınan bir mahkeme kararına yapılan itirazda “vekil” olarak yer alması soru işaretleri yarattı.

1 yıldır çalışmıyorlar

Atmaca Gayrimenkul A.Ş yetkilileri tarafından yapılan açıklamada “1 yıldır bu avukat ile ilişkimiz yok. Kendisi ile çalışmıyoruz. Daha önce Başakşehir Belediyesi'nin avukatıydı. Biz de belediyenin işi olduğu için bu avukatla devam edelim demiştik” yorumu yapıldı.

Boğazlarına kadar hukuksuzluğa battılar

CHP Başakşehir İlçe Başkanı Özgür Karabat da Danıştay'a itiraz için başvuran İrfan Öge'nin cemaat kuruluşlarıyla şüpheli para trafiğinin ve avukatlığını üstlendiği diğer şirketlerin de cemaatle ilişkili olduğunun savcılık tarafından tespit edildiğini belirterek “Yargı kararlarına uymayan, hakkında terör örgütüne yardım ettiğine ilişkin iddialar bulunduran avukat ile çalışanlar, hukuksuz inşaata devam ediyor. Boğazına kadar hukuksuzluğa batan Başakşehir Belediyesi'nin yargı kararlarına ve demokratik toplum düzenine uyması için CHP olarak mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Gülen'in akrabası

Atmaca Grubu'nun geçmişinde başka dikkat çekici bağlantılar da bulunuyor. Şu an yönetim kurulu başkanının Adem Atmaca olduğu Atmaca Gayrimenkul'un eski ortağı İstanbul Ticaret Odası'nın sicil kayıtlarında Mehmet Fatih Ağgül olarak gözüküyor. Fethullah Gülen, Mehmet Fatih Ağgül'ün eşinin amcası. Mehmet Fatih Ağgül, Atmaca ailesi ile MFA İnşaat Şirketi'nde de ortaktı. Mehmet Fatih Ağgül 2014'te MFA Şirketi'ndeki hisselerini kardeşi Lütfü Ağgül'e devretti. Lütfü Ağgül de 2016'da MFA'daki hisselerini Adem Atmaca'ya devrederek ortaklıktan ayrıldı. MFA İnşaat Şirketi 15 Aralık 2017 tarihi itibari ile kapatıldı.

Danıştay neden reddetti?

İhalenin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin karara karşı yapılan başvuruda, ihaleye ilişkin o dönem Başakşehir Belediye Başkanı olan şu an İBB Başkanlığı'nı üstlenen Mevlüt Uysal'a yetki veren meclis kararının iptali için açılan davanın reddedildiği belirtilerek ihale için verdiği yürütmeyi durdurma kararının da kaldırılması gerektiğini savunuldu. Dosyayı inceleyen Danıştay 13. Dairesi, satışına karar verilen taşınmazların imar hakkı kullanılarak hasılat paylamışı yöntemi ile ihale edildiğine dikkat çekti. İmar planlarının da İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından 14 Ekim 2016 tarihinde “Plan notu ve hükümleri ile gölet ve çevresinde yeni yapıların inşa edilebilmesi koşullarının oluşturulmasının alanın kendine özgü özelliklerini ve bütünlüğünü zedeleyecek olması plan notlarından ‘vb' ifadesinin kullanılmış olmasının parkın niteliği açısından önemli belirsizlikler oluşturması “ nedeniyle iptal edildiğini hatırlattı.