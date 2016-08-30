'FETÖ'den kapatılan okulların ücreti nasıl geri alınacak?

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Gülen cemaati mensuplarına ait olduğu iddia edilen 'FETÖ' soruşturması kapsamında kapatılan özel okullara ödenen ücretlerin Vakıflar Genel Müdürlüğü veya Mali Bakanlığı'na kayıt ve ödeme belgeleri ile başvurulabilir.

Hürriyet'in haberine göre, veliler ödedikleri ücreti geri almak için 16 Ekim’e kadar Vakıflar Genel Müdürlüğü veyaMaliye Bakanlığı’na müracaat edebilir.

Son başvuru 16 Ekim

17 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) göre, kapatılan özel okulların önce vergi borçları, kamu alacakları, elektrik ve su borçları, çalışanlarının SGK prim borçları ödenecek. Son olarak özel okuldan alacağı olan veliler haklarını talep edebilecek. Bunun için velilerin KHK’nın Resmi Gazete’de yayımlandığı 17 Ağustos’tan sonra 60 gün içinde, yani 16 Ekim’e kadar Vakıflar Genel Müdürlüğü veya Maliye Bakanlığı’na kayıt ve ödeme belgeleri ile başvurması gerekiyor.

Kolay olmayacak

Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Eş Başkanı Cem Gülan’a göre, bu okullara ödenen ücretleri geri almak için başvuru yapılabilir ancak geri almak kolay olmayacak. Çünkü kurumun borçları belli bir sırayla ödenecek ve velilere ödeme yapılması da bu sıralamada en sonda yer alıyor. Ancak velilerin mutlaka başvurmaları gerektiğinin altını çizen Gülan, şöyle konuştu:

Para yeterse

“Bu okullara ait mallar, mülkler, demirbaşlar ya Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ya da Maliye Bakanlığı’na devredildi. Tabii ki bu kuruluşlara borcu ve alacakları olanlar var. Bir de bunların gayrimenkulleri var. Devlet hepsinin değerlendirmesini yapacak, sonra alacaklıları sıraya koyacak. Öncelikle vergi ve SGK, sonra kamu; elektrik, su gibi borçlar, 500 liranın altında alacağı olanlar, sonra ise 500 liranın üzerinde alacağı olanlar devreye girecek. Okulun el konulmuş nakit parası varsa veya alacakları, çekleri, senetleri varsa tahsil edildikçe ya da demirbaşları nakde çevrilirse, para yeterse veliler de paralarını alabilecekler. Bu 60 gün içinde muhakkak okul Maliye Bakanlığı’ndaysa Maliye Bakanlığı’na, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ndeyse oraya dilekçe vermek gerekiyor. Faturaları veya kredi kartı slipi ile resmi olarak ne varsa onlarla başvursunlar.”